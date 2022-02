– Az őszi szezonnak úgy mentünk neki, hogy szervezeti változtatásokra is szükség volt az MLSZ új versenyrendszere miatt – tekintett vissza Szabó Tibor, a KTE LA szakmai igazgatója. – Ebben az „utánpótlás-piramisban” a B szintre kerültünk. Az A szinten 10 elit akadémia kapott helyet, alattuk helyezkedik el összesen 28 egyesület a B-n, a C szinten aztán 92, a mi megyénkben a Kiskőrös, a Szilády RFC, a KLC és a LUA Baja. Ami ránk nézve kötelező elvárás volt, hogy U7–U11-ig főállású edzőket kellett alkalmaznunk, nyáron ennek igyekeztünk megfelelni. B-s egyesületként az a feladatunk, hogy a megyében felkutassuk a tehetséges játékosokat, képezzük őket, majd az iskolaváltás után az A szintre is tovább­adjuk őket.

Nehéz helyzet ez, hiszen amellett, hogy ez a feladatunk, szeretnénk, ha a felnőtt­csapatban is minél több helyi nevelés mutatkozzon be.

A jó példák adottak, hiszen a közelmúltban Terbe Botond és Szalai József is bemutatkozott, azóta pedig profi szerződést kaptak a Vasasnál. Bodor Zoltán, Győri Benjámin, Győri Ábel, Hatvani Dániel már a felnőttkerethez tartoznak, pályára is léptek. Mi azt szeretnénk, ha el is megy A szintre egy játékos, később visszatalálhasson hozzánk, akár itt induljon el a felnőttpályafutása – mondta a feladatok kapcsán Szabó Tibor.