– A játékosok a két ünnep között már egyéni feladatokat kaptak, a következő két hetet pedig itthon töltjük Tiszakécskén, ahol minden feltétel adott, mert van élőfüves és műfüves edzőpályánk, rendelkezésünkre áll a műfüves sportcsarnok is, hogy megfelelő munkát tudjunk végezni. Az első pár nap feladata az, hogy felmérjük a játékosainkat, de közben el is kezdjük a komolyabb munkát. Ez a téli alapozás speciális időszak, mert csak négy hetes a felkészülési idő. Ez alatt a rövid idő alatt megpróbálunk minél gyorsabban fizikális terhelést adni a játékosoknak. Emellett felkészülünk bizonyos taktikai elemekre is. Azt gondolom, hogy arra, ahogy a bajnokság utolsó szakaszában teljesítettünk, lehet építeni. Ott a társaság elkapta a fonalat, és eredményes is tudott lenni. Erős volt a csapategység is, és ha a keretet egy bizonyos számú minőségi játékossal meg tudjuk erősíteni, akkor képesek leszünk arra, hogy bent maradjunk a másodosztályban – mondta a vezetőedző.