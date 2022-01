– Ahogy azt január elején már nyilatkoztam, a klubvezetés célja az, hogy a téli átigazolási időszakban egyben tartsa a csapatot, ez továbbra sem változott. Emellett a jövőre is gondolunk, így Lukács Dániellel is tárgyaltunk már az esetleges hosszabbításról, magunk részéről szerettük volna természetesen megtartani. Közben a háttérben belépett a képbe a kiemelkedő költségvetéssel dolgozó Diósgyőr, és a játékos elfogadta az általuk nyártól kínált szerződést. Részünkről a szándék egyértelmű volt, Lukács Dániel döntését nehéz szívvel viszont tudomásul vesszük. Örülünk, hogy játékosaink olyan teljesítményt nyújtanak, amivel más klubok figyelmét is felkeltik, ettől függetlenül az értékeinkhez és az elveinkhez továbbra is ragaszkodunk. Szeretnénk a jövőben is olyan játékosokat felkutatni, akiknek karrierje máshol megrekedt, nálunk viszont képesek hasonlóan kiemelkedő teljesítményt nyújtani – mondta Tóth Ákos, a KTE HUFBAU sportigazgatója.