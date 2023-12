A tizenkilencszeres válogatott csatár elmondta, hogy hamar megszokta a koreai életet, ahol minden adott számára, hogy jól teljesítsen.

Nemrégiben megszületett második gyermekük is, és mostani szabadsága idején ismét együtt lehet szeretteivel, akik majd idővel követik őt Ulszanba.

Hogy később hol folytatódik a profi pályafutása egyelőre nem tudni, érdeklődők ugyan mindig akadnak, de élő szerződése van a csapatával és a szurkolók körében is népszerű. A csapatának edzője a koreai legenda Hong Myung Bo, aki négy világbajnokságon is szerepelt. Az Ulsan HD FC játékosai között öt légiós található, akik közül négyen lehetnek meccskeretben. Martin arról is beszélt, hogy idővel szívesen visszatérne Európába, de jól érzi magát mostani csapatánál.

A magyar válogatott mostani sikerei mögött a csapategység áll és az, hogy egy nagyon jó közösséget alkotnak.

A „Mister”, azaz Marco Rossi szövetségi kapitány és stábja is remekül végzi a dolgát – vélekedett a 29 éves támadó, aki családi házát a forráskúti focipálya közelében építtette. Forráskút is büszke a válogatott focistára és tavaly díszpolgári címet adományozott számára.

Csólyospálosra azonban nem azért érkezett Ádám Martin, hogy mindezekről beszámolhasson, hanem azért, mert ígéretet tett Á. Fúrús János polgármesternek, ha idehaza tartózkodik megnézi az Aranycsapat 70 évvel ezelőtti, Anglia elleni 6-3-as győzelmének tiszteletére nemrégiben felavatott emlékművet, aminek megvalósításához ő is jelentős anyagi támogatást adott. A polgármester – aki maga is 41 éves koráig erősítette a helyi focicsapatot – örömmel számolt be arról, hogy közadakozásól sikerült előteremteni azt a több mint 4 millió forintot, amennyibe az emlékmű felállítása került. Ádám Martin elismerését is kiváltotta az alkotás, melynek közelében az ő neve is ott szerepel az adományozók emléktábláján.