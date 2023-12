Az alpolgármester elmondta, hogy az albérlet támogatás egy új támogatási forma, ami különbözik a szociális rendeletben eddig is létező lakhatási támogatástól. Az új támogatási forma a 35 év alatti fiataloknak szól, akik rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, vagy középfokú szakképesítéssel, és a városban kívánnak elhelyezkedni, itt alapoznák meg életüket. Ezzel várják vissza azokat a kecskeméti fiatalokat is, akik valamely más város felsőoktatási intézményében folytatják tanulmányaikat.

Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere

Fotó: Gong Rádió

Január 1-től 15 önkormányzati bérlakást jelöl ki e célra a városvezetés. Erre a bérleti díj 50 százalékos kedvezménye kérhető, ami legfeljebb 50 ezer forint lehet havonta. A piaci alapú albérletre is ugyanez érvényes, azzal a kikötéssel, hogy rokontól nem bérelhető az ingatlan, csak független személytől. A támogatás feltétele a folyamatos munkaviszony, továbbá, hogy egy évre bérelje az ingatlant a pályázó.

A pályázatokat személyesen és elektronikus formában is be lehet nyújtani. Az önkormányzat Kreatív Tudásközpont Közalapítványánál, mely egyébként is a pályakezdőkre fókuszálja tevékenységét.

A város szociális rendeletét is módosították, melyben kiterjesztették a támogatások körét. Hogy pontosan kiket érint, és milyen módon, a podcastben meghallgathatja, melyben még a Helyi Esélyegyenlőségi programról is szó volt.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.