Heinrich Gábornak annyira természetes dolog az önkéntes munka, hogy nem is gondolt arra, hogy tevékenysége másoknak is feltűnik, így nagy meglepődéssel fogadta a megyei elismerést. Megtiszteltetés és nagy öröm volt számára átvenni a díjat – nyilatkozta a baon.hu-nak.

Heinrich Gábort szinte mindenki ismeri Lakiteleken, hiszen ő a település körzeti megbízottja. De nem csak rendőrként dolgozik a községért, több civil szervezetnek az alapítója és vezetője is egyben. Gábor alapította közel tíz évvel ezelőtt a Magyar Vándor-Ló Hagyományőrző Egyesületet azzal a céllal, hogy a lovaskultúrát népszerűsítse főként a fiatalok körében. Úgy mint saját gyermekeivel, a falubeli és környékbeli gyerekekkel is szeretné megszerettetni a lovakat, a lovas sportokat. Az egyesület sokáig részt vett a Lakitelek Népfőiskolán az általános iskolások lovas oktatásában is.

Rendszeresen szerveznek lovastúrákat, állandó résztvevői a Nyeregszemlének, a Kurultajnak és az Ősök napjának is. Hagyományőrző egyesületként fontosnak tartják a néphagyományok ápolását is, ezért már hét alkalommal rendezték meg a lakiteleki húsvéti sokadalmat, ahol persze a lovagoltatás és a lovaskocsizás is a programok része. Lovasaik a szüreti felvonulásokon is állandó vendégek.

Heinrich Gábor hatgyermekes édesapaként aktív tagja a helyi nagycsaládosok egyesületének is, melynek feleségével együtt alapítói is.

A Heinrich házaspárra mindenben számíthat az egyesület. A legutóbbi családi napra például malacot sütöttek a saját kemencéjükben.

Heinrich Gábor azt is elmondta, a történelem szeretete kisgyermekkora óta kíséri, és családjában mindig nagy hangsúly kapott az ősök tisztelete és a hagyományőrzés. Ezt felnőttként sem feledi, és próbálja a fiatalabbaknak továbbadni. Ezért is alapította meg és működteti már több mint egy évtizede a Muraközy János Honvéd Hagyományőrző és Lövész Egyletet, amely bekerült a helyi értéktárba is. Az egylet vezetőjeként a jeles napok, népszokások megélésére, illetve a honvédelem fontosságára tanítja a gyerekeket. A helyi általános iskolában minden pénteken találkoznak. Jelenleg huszonöt gyermek érdeklődik az egylet tevékenysége iránt. Ők állandó résztvevői a községi ünnepeknek, kiemelten a március 15-ei megemlékezésnek, ahol minden évben esküt tesznek az újoncok.

Hívő emberként a helyi katolikus egyházközségnek is aktív tagja, ott is mindig számíthatnak rá.

Nemrég például hálája jeléül Mária kegyhelyet állított Lakiteleken. Az emlékhellyel szerette volna meghálálni, hogy befogadta őket a község, ezért is igyekszik aktívan tenni a helyi közösségért.

A felsorolt tevékenységek jól szemléltetik, hogy Gábor szabadidejének jelentős részét a közösség szolgálatával tölti. De, mint mondta, ezt azért is tudja megtenni, mert felesége, Orsolya is hasonlóan aktív tagja a helyi közösségnek és mindenben támogatják egymást.

Az önkéntes munka mellett Gábor írással is foglalkozik.

Két éve jelent meg első kisregénye Az örökség címmel. A kötetben elsősorban katona őseinek állít emléket, de fontos számára az is, hogy a hazaszeretetre tanítson. Emellett folytatásos novelláit Betyárbecsület címmel rendszeresen olvashatják a helyi lapban is a lakitelekiek. Írásaiban a gyökerekhez való visszatérést próbálja hangsúlyozni. Mint mondta, nagyon fontosnak érzi ezt napjainkban, amikor a túlzott globalizáció jellemez mindent. Az önkéntes munka is egyfajta lázadást jelent számára a jelenlegi világ ellen. Az emberek egymástól való elszigetelődése és mai rohanó élet ellen szeretne tenni minden önkéntes tevékenységével.