Azt reméli, hogy ez a Mária kegyhely másoknak is örömet okoz majd és hogy az erre járó zarándokoknak lehetőséget biztosít a megpihenésre, az elcsendesedésre. Azt is elmondta, hogy tavasszal tovább folytatják a kegyhely szépítését, parkosítását. Köszöntője végén segítőit is elsorolta: a Mária-szobrot Czinege Edit helyi keramikus művész készítette. Az emlékhely megvalósításában Kis Balázs, Polyák Sándor, Szűcs Ferenc és a Szuetta család is segítségére voltak. A kegyhelyet Varga Tamás cibakházi plébános áldotta és szentelte meg. Az ünnepséget Kwaysser Dominika, Pongrácz Márta és Vass Anikó éneke tette igazán meghitté.