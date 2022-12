Az egyesület elnöke, Engert Jakabné köszöntötte a nagy számú résztvevő tagot, aki hangsúlyozta: az jubileumi évfordulóval mérföldkőhöz érkezett az egyesület. Visszatekintve a kezdetekre elmondta, hogy két évtizede hárman kezdték szervezni az egyesületet, majd mind többen csatlakoztak a szervezethez. Olyan női civil szervezetet kívántak létrehozni, mely igyekszik sokat tenni a nőkért, a családokért, a gyermekekért, az ifjúságért és a hátrányos helyzetű embertársaikért, mindezt a polgári keresztény értékrend szellemiségét óva, ápolva.

– A programjaikon keresztül is próbáltuk ezen értékeket hordozó üzenetet közvetíteni az emberek felé – hangsúlyozta Engert Jakabné egyesületi elnök, hozzátéve, hogy számos programot valósítottak meg az elmúlt két évtizedben, melyek közül több hagyománnyá nemesedett a megyeszékhely életében.

Engert Jakabné kiemelte ezek közül az 1930-as években indult gyermekköszöntés, gyermekáldás tradíciójának újraélesztését, a babakocsis felvonulást és az Adventi Szombat Esték rendezvénysorozatot. Emlékezetes az a viselettörténeti bemutató is, mely a középkortól kezdve az 1960-as évekig mutatta be az egyes korok viseleteit, de kiemelte a nyári napközis táborukat, amit 15 éven keresztül szerveztek meg, az utóbbi évekből pedig a Család- és Karrierpont és Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház működését is, melyekkel némileg intézményesült formában is megjelenhetett az egyesület.

Engert Jakabné elmondta, hogy az elmúlt három év nagy kihívás elé állította a civil szervezeteket, és a jövővel kapcsolatban hangsúlyozta: most meg kell erősödniük a civil összetartozásukban, mert az intézményesülés folyamatában erre különösen figyelni kell.

Ugyanakkor már megtapasztalták belső erőforrásaikat és a többi civil szervezettel, céggel és a városvezetéssel összefogva a beszűkülő források a mellett is képesek lelki erőforrásaikat mozgósítani. Mindemellett szellemi erejüket összeadva újabb öt-tíz éves programot fogalmaznának meg.

Az ünnepségen a Kodály Iskola hallgatóinak műsorát követően kisfilmmel emlékeztek vissza az elmúlt 20 év legjelentősebb pillanataira, programjaira, majd elismerések átadására került sor.

Kitüntetéseket is átadtak az ünnepségen

Tizenötödik alkalommal ítélték meg a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület vezetőségi tagjai a szervezet még 2007-ben alapított díját. Az elismerést a szervezet 20 éves, jubileumi ünnepségén Szabóné Bognár Anikó, a Kecskeméti Katona József Múzeum szakmai igazgatóhelyettese; Répási Angéla, a Bolyai János Gimnázium angol szakos pedagógusa és Ivkovicné Béres Tímea, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője vehette át.

– A Nők a Nemzet Jövőjéért Díjat minden évben az a kecskeméti kötődésű hölgy kapja meg, aki kiemelkedőt alkotott az egyesület polgári, keresztény értékrendjével megegyezően, a család, a kultúra, a művészet, a nemzeti értékeink ápolása területén.

Az elismerést évről évre az veheti át, akinek tevékenysége egyezik az egyesület értékrendjével, aki olyat alkot, teremt, hoz létre, ami gazdagabbá teszi a világot

– fogalmazott az egyesület elnöke, Engert Jakabné.

Elismeréseket is kiosztottak az ünnepségen

Fotós: Horváth Péter

Hatodik alkalommal hirdették meg a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház munkatársai az önkéntes tevékenységet végzők lelkesedésének és fáradozásának elismerésére alapított, Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese Díj felhívását. Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese Díjra magánemberként, intézményként vagy akár közösségként olyan önkéntesek jelöléseit várták, akik kiemelkedő tevékenységükkel segítettek másokon vagy akár egy egész szervezeten.

Idén Szabó Istvánné Gyulai Esztert, a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége irodavezetője és Heinrich Gábor József voltak. Ezt követően az egyesület tagjai is elismerést vehettek át, majd Szemereyné Pataki Klaudia polgármester méltatta az egyesület két évtizedes munkáját. Az esemény az ünnepi torta felvágásával és állófogadással ért véget.