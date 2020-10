105 millió forintos uniós támogatást nyert a felsőlajosi Márka Üdítőgyártó Kft., ennek apropóján tartottak ünnepséget és bejárást Varga Mihály pénzügyminiszterrel az üzemben, de sokkal nagyobb terveikről is beszélt Pécskövi Tibor ügyvezető.

Varga Mihály pénzügyminiszter érkezett péntek délelőtt a Márka Üdítőgyártó Kft. felsőlajosi üzemébe, és járta végig a gyárat Pécskövi Tibor ügyvezető kalauzolásával. A cég mintegy 105 millió forintos beruházásának megvalósításához 72 millió forint európai uniós támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatán, ennek a támogatási szerződését írták alá. Az összegből megújítják a cég saját biológiai szennyvíztelepének technológiáját, emellett a légtechnikai hűtés fejlesztésével optimalizálják a palackozó üzem léghőmérsékletét, a steril környezet ugyanis lehetővé teszi, hogy az üdítők tartósítószermentesek lehessenek.

Az ünnepségen szó esett a százszázalékban magyar tulajdonú kft. múltjáról: saját gyárukat három évvel ezelőtt, 2017 októberében avatták fel Felsőlajoson, és ekkor azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy két-három éven belül az akkori 35 millió literes éves gyártott mennyiséget 100 millió literre növeljék. A tervezettnél is dinamikusabban fejlődött a vállalat, tavaly szeptemberben már fel is avathatták második palackozó gépsorukat, területüket pedig újabb 3 hektárral növelték. Így mostanra gépparkjuk már 140 millió palack gyártására lett képes, raktározási területük pedig elérte a 13 ezer négyzetmétert. Mindez természetesen együtt jár a foglalkoztatottság folyamatos növelésével is. 2014-ben, a kezdetek kezdetén 6 fővel indult a cég, a gyár beindulásakor 40 munkatársuk volt, jelenleg pedig 106 fő dolgozik az üzemben.

Az ügyvezető kitért az idei évükre is, és nem titkolta, a koronavírus tavaszi feltűnésekor ők is összezavarodtak. Ez azért nem tartott olyan sokáig: végiggondolták, melyek a legnagyobb erősségeik, mire támaszkodhatnak a leginkább, és úgy látták, a legnagyobb előnyük, hogy gyorsan tudnak a változó külső körülményekre reagálni.

– Az elmúlt években hozzá voltunk szokva, hogy nagyon kemény versenytársakkal, nemzetközi multikkal kell megküzdenünk. Úgy döntöttünk, nem húzzuk be a féket. A büdzsé átvizsgálása után nem kezdtünk létszámleépítésbe, a beruházások visszavágásába – mondta el Pécskövi Tibor. Hozzátette: idén 25 új termékkel bővítették palettájukat, és remélik, hogy elérik a 8 milliárd forintos forgalmat. Hangsúlyozta, a növekedéshez hozzájárultak a sikeres piackutatások, sokat dolgoztak azon, hogy minél több helyre eljussanak a termékeik. Az exportjuk is egyre bővül, már tizenegy országba szállítanak. Összességében a tavaszi járványhelyzetet nagyobb nehézségek nélkül átvészelték, amelynek kulcsa az ügyvezető szerint a beszállítókkal való jó kapcsolat, ellátási láncuk kielégítő volt, nem kellett a termelést leállítaniuk, legfeljebb csak átszervezniük. Jövőbeli tervekről az ügyvezető elárulta: egy közel 3,5 milliárd forintos beruházást szeretnének elvégezni, jövő év végégi telepítenék a harmadik gépsorukat, 4 ezer négyzetmétterrel növelnék a raktárkapacitásaikat, 9 ezer négyzetméterrel a logisztikai központjukat, és így összesen plusz 70 millió palackkal tudnának több üdítőt gyártani.

– A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja, a munkahelyek, vállalkozások megvédése, ehhez a beruházások támogatása a leghatásosabb eszköz – jelentette ki a pénzügyminiszter, aki gratulált a cégnek a fejlesztésekhez. Kiemelte: a Márka üdítő magyar szabadalom, évtizedes múltra visszatekintő „brand”, a cég beszállítóinak 90 százaléka is magyar vállalkozás.

Varga Mihály hozzátette: kormány a járvány második hulláma idején is több eszközzel segíti a hazai vállalkozásokat, a munkahelyek megvédésében és újabb fejlesztésekben.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy a pályázatok gyorsabb és egyszerűbb elérhetősége érdekében a Pénzügyminisztérium kifejlesztett egy mobilalkalmazást. Az applikáció segítségével a vállalkozások azonnal értesítést kapnak az aktuális pályázatok megjelenéséről, tájékozódhatnak a részletekről, feltehetik kérdéseiket az ügyfélszolgálatnak. A tárca továbbfejleszti az alkalmazást, hogy jövő évtől már pályázatokat is be lehessen nyújtani a GINAPP-on keresztül.

Varga Mihály kitért arra is, hogy a gazdasági növekedés jegyében eltelt elmúlt hét év megteremtette a lehetőséget a védekezés eszközeinek módosításához. Ezt mutatja az is, hogy a kiskereskedelmi forgalom nem esett vissza a tavalyi év adataihoz képest, sőt az utóbbi hónapokban már fölötte is van. A munkaerőpiacon is kedvezőek a folyamatok, a beruházási ráta pedig 28,5 százalékos volt, ez a visszaesés ellenére is az Európai Unió élmezőnyébe tartozik.

Salacz László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője elmondta: a kormány felismerte, hogy a magyar vállalatok sikere az ország hosszú távú gazdasági növekedésének a motorja. Ebbe a koncepcióba illeszkedik a Márka üzem, amelyet a megye „élelmiszeripari zászlóshajójának „ nevezett. Mint mondta: több alkalommal meggyőződött arról, hogy a gyár hű a mottójához, ami a tradíció és az innováció.