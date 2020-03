Új présüzemet épít kecskeméti telephelyén a Mercedes-Benz

A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban új présüzemet épít a Mercedes-Benz AG, ezzel is növelve a Mercedes-Benz Cars globális termelési hálózatának rugalmasságát.

Az új üzem iránymutató beruházás az anyagmegmunkálás folyamatainak digitalizációja terén. Az új présüzem technológiájának köszönhetően a formatervezés, a fejlesztés, a tervezés, a szerszámkészítés és a gyártás még inkább összehangolttá válik. A termelés előreláthatólag 2022-ben kezdődik az új magyarországi présüzemben.

Ezzel megnő a kecskeméti gyár és ezzel együtt a Mercedes-Benz Cars teljes nemzetközi présüzem-hálózatának termelési kapacitása is. Az új Servo présutcát egy úgynevezett lézer lemezvágó gépsor egészíti ki, amely az alumínium és acél alkatrészek hatékony és rugalmas vágását teszi lehetővé, vágószerszámok nélkül. A vállalat azt is bejelentette, hogy a kecskeméti autógyár 2022-től széndioxid-semlegesen fog gyártani. Az új présüzemi beruházás bejelentésekor Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert Kecskeméten.

A Mercedes-Benz AG több mint 100 millió eurót fordít a présüzem-hálózatának bővítésére. A vállalat az új magyarországi présüzem felépítésével a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban tovább növeli az európai préskapacitását, és ezáltal a Mercedes-Benz teljes termelési hálózatának rugalmasságát.

Még rugalmasabb gyártás

A magyarországi telephelyen létesítendő új présüzem által az anyagáramlás és az alkatrészellátás optimalizálásával a Mercedes-Benz Cars termelési hálózatában hatékonyabb termelés valósulhat meg. A kecskeméti gyár présüzeme így egy németországi telephelyekkel – Sindelfingen, Bréma, Hamburg és Kuppenheim – együtt működő présüzem-hálózat újabb tagja lesz.

„Ma Magyarországon az autóipari beruházások a jövőről szólnak. Kiemelt jelentősége van a Mercedes-Benz-nek, és mindaz, ami itt történik Kecskeméten, rendkívül értékes a magyar gazdaság szempontjából. Ez a beruházás tovább erősíti Magyarország és Németország kapcsolatait” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az új kecskeméti présüzem előnye, hogy lehetővé teszi a termelési kapacitások rugalmas elosztását. Egy olyan, csúcstechnológiás Servo présutca valósul meg, ami a Mercedes-Benz Cars présüzem-hálózatnak más telephelyein már most is üzemben van. A felépítésben megegyező Servo présutcák alkalmazása által a présszerszámok telephelyek közötti cserélhetősége biztosított, és rugalmas termelést tesznek lehetővé. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár új Servo présutcája esetében különböző technikai újítások is megvalósulnak: az egyik ilyen a folyamatok következetes digitalizálása a megrendeléstől a termelésen és a logisztikai folyamatokon át a karosszériaüzemnek való kiszállításig, minden folyamat elektronikus úton kerül rögzítésre és továbbításra.

A borító karosszériaelemeket előállító Servo présutca és az új, vagy átalakított présszerszámok teszteléséhez szükséges Servo próbaprés mellett a kecskeméti Mercedes-Benz gyár új présüzemében egy lézer lemezvágó gépsor is helyet kap. Ez a szerkezet feldarabolja az alumínium és az acél tekercseket, alapanyagot szolgáltatva a Servo présutcának. Az eljárás különlegessége az, hogy a darabolást, az alapanyag folyamatos adagolása mellett, lézerrel végzi a gép. Ez a berendezés feleslegessé teszi a mindeddig használt nagy vágószerszámok előállítását, ami jelentősen hozzájárul a hatékonyabb termeléshez és a gyártás rugalmasabbá tételéhez.

A mintegy 23 ezer négyzetméteres présüzem a meglévő kecskeméti gyár részeként működik majd, a termelés indulása 2022-ben várható.

Fenntartható termelés

A fejlesztéseknek köszönhetően a kecskeméti gyárban készült kompakt gépjárművek a jövőben még nagyobb arányban állnak majd olyan alkatrészekből, amelyek helyben készülnek. Az új présüzem a legkülönbözőbb acél- és alumíniumfajtákból préselt alkatrészekkel fogja ellátni a termelési hálózatot.

A Mercedes-Benz Cars egyre inkább kiváló minőségű alumíniumötvözeteket használ fel a könnyű karosszériaszerkezetben. Az alacsony súly mellett az alumínium másik előnye, hogy végtelen számú alkalommal újrahasznosítható, a minőség romlása nélkül. Az alumíniumhulladék újrahasznosítása mindemellett csak huszadannyi energiát igényel, mint amennyire a könnyűfém újragyártásához szükség lenne. Ez is jelentősen csökkenti a széndioxid-kibocsátást, mivel minden újrahasznosított 1 tonna alumínium 6-9 tonna széndioxid-kibocsátás csökkenést jelent.

A Mercedes-Benz Cars egy alumíniumgyártó partnerével közösen a présüzem-hálózat több telephelyén is tesztprojektek keretében kísérletezik az alapanyagonkénti tiszta újrahasznosítással. A cél, hogy a jövőben a présüzem-hálózat minden telephelye hasznosíthassa a tapasztalatokat, és az új folyamatok a sorozatgyártásban is bevezetésre kerülhessenek.