Kitűnő gyümölcsfaoltványokat adott a gazdáknak a hosszú ősz

A közép-európai klíma folytonos melegedése, különösen szárazodása, már év­tizedekkel ezelőtt kijelölte a gyümölcsnemesítők feladatait. Nem tétlenkedtek. Az őszi faültetési idény oltványkínálatán is látható: napjainkban jelentős bioló­giai alap áll rendelkezésre elhárítani, de legalábbis csökkenteni az aszály, a növényi betegségek kártételét.

Hazánkban a telepítések üteme azonban az utóbbi öt-tíz évben jócskán elmaradt az oltványokat termesztők várakozásától. Ennek oka a termés értékesítésének bizonytalansága, és a munkaerő hiánya, főleg szüretek idején. Ezért a nagyobb birtokkal rendelkező kertészek egyelőre kivárnak a bővítéssel, inkább csak pótlásokra vásárolják a szaporítóanyagokat. Másfelől az uniós segítség is kevesebb most a telepítésekhez. A jelenlegi, hamarosan kifutó támogatási ciklus forrásai kimerülnek, a következő időszak pályázatai pedig leghamarabb 2022 végére jelenhetnek meg. Az agrártárca szándéka az, hogy az elkövetkező két-három évben se torpanjon meg az agrárium fejlesztése. Nagy István agrárminiszter nemrégen bejelentette: a beruházási, így a gyümölcstelepítési hitelekhez is kamattámogatást nyújt az állam az elkövetkező években.

A kiskerteseket kevésbé zavarja a gyümölcspiacok állapota. Többségben családi fogyasztásra termesztenek, ezért jelenleg is ők, illetve az őket kiszolgáló lerakatok az oltványokat előállító cégek fő vásárlói. Az idei hosszú őszön kitűnő minőségű szaporítóanyagokat termesztettek.

– Ez idő tájt inkább csak pótlásra igénylik az oltványokat a gazdaságok, napjainkban például Kecelről, Kiskőrösről, Félegyházáról. Elaprózódott az értékesítés a kisebb tételeket vásárlók felé. Érdeklődésük egyik oka az, hogy nálunk főleg a hagyományos fajták szerepelnek a kínálatban. Azok többségének gyümölcsei beltartalmi érték, ízletesség tekintetében felülmúlják a főleg szállítási, tárolási, esztétikai szempontok szerint nemesített külföldi gyümölcsfajtákat. Természetesen a külhoni, bevált újdonságokból is igyekszünk minél többet honosítani – magyarázta Rostás Gábor, a Hírös Faiskola Kft. értékesítési vezetője.

A kecskemét-borbási gazdaság az ország legnagyobb törzsfaiskolájával rendelkezik, az országos szaporításhoz tőlük származik a szemzőrügyek negyede. Szinte minden köztermesztésben szereplő gyümölcsfajt gondoznak. Ismerik a hazai tájak klimatikus körülményeit, a talajok tulajdonságait és aszerint választják meg az oltóalanyokat.

– Sívó homokon is sikeres lehet egyes gyümölcsfajok termesztése, amennyiben oda való alanyokra szemzett nemesítést ültetünk. Például a mirobalán-, a sajmeggyalanyok alkalmasak a homokföldekre, ráadásul az utóbbi a gépi rázást is jobban elviseli. Kötöttebb, nedves talajokra többnyire külföldi alanyokat használunk. De nem várjuk el, hogy a kertészeknek mindezekről pontos ismeretük legyen. Mérjék fel gazdaságukban a termesztési viszonyokat és mi segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb oltványokat – javasolta a szakember.

Szeverényi Kálmán, a cég szakmai vezetője szerint az őszi, tavaszi ültetnivalók választékának bővítését erősen serkentik az internetről tájékozódó kertészkedők.

– A pici kerttel vagy csak egy balkonnal rendelkező, de saját gyümölcsre áhítozó városi emberek is várták már a faültetési idényt. Főleg nekik teremtettük meg néhány éve a konténeres oltványnevelő telepünket. Sok szempontból is igényesek ők. Rezisztens legyen a növény, különlegesebbet teremjen, mint a szomszédé, kis helyet foglaljon. Mindig vannak újdonságaink. Idén például a szerbiai szilva, a törpe oszlopos almafajták, a fekete és fehér kajszi, a sárga szilva. Az újításokkal fejlődik a kertészet, de a hazai gyümölcstermesztésnek régóta alapját képező bevált fajtáinkat sem szabad elfelejteni.