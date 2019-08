Hamarosan kiderül, hogy lesz-e hasznuk a szőlőtermelőknek

A minőségi fehér szőlőért és kék szőlőért legalább 100–130 forintot szeretnének kapni a termelők ahhoz, hogy gazdaságosan lehessen termelniük a kunsági ültetvényeken. Viszont a pincészetekben a tavalyi átmenőkészletekhez képest harminc százalékkal több bor lehet. Ez hátrányosan hat a kialakuló felvásárlási árakra.

Hamarosan az összes nagy pincészet meghirdeti a szőlőfelvásárlási árakat. A szüret két héten belül indul. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) kérte a hazai felvásárlókat, hogy augusztus 2-ig jelentsék be a felvásárlási árakat. Eddig ezt csak két nagy pincészet tette meg. Amikor ezek mind megjelennek, akkor derül ki, hogy a termelők ingyen dolgoztak-e az idén az ültetvényeken, vagy a munkájukkal hasznot is termeltek.

A borászatok a szőlő árát abból számolják vissza, amit kapnak a bolthálózatoktól. Sok nagy kunsági pincészet az olcsó PET-palackos kategóriában értékesíti a termékek egy részét, így abból viszonylag alacsony összeget tud a szőlőért adni.

A HNT honlapján két nagy borászat számai alapján kilónként 50–90 forint között lehetnek a minimális felvásárlási árak. A termelők szintén olvasható ajánlatai alapján ennél többet, 100–150 forintot szeretnének kapni egy kiló szőlőért. A nagy pincészetek képviselői bortúltermelésre hivatkoznak áraik kialakításánál. A gazdák viszont másként osztanak-szoroznak. Ők abból indulnak ki, hogy mennyit kell költeni egy hektárra és abból kalkulálják ki a borszőlő árát.

Herczeg Imre keceli gazda kérésünkre kiszámolta, hogy több mint 800 ezer forintba kerül egyetlen hektár szőlő éves művelése. Ebben az összegben akkor van benne a gazda bére, ha maga és a családja részt vesz tavasztól őszig a szőlőművelési munkákban. Viszont nincs benne a szőlő újratelepítésének a díja és a gépek amortizációs költsége. A képet viszont árnyalja, hogy több mint ötezer hektár megújítására kaptak uniós támogatást az elmúlt években a kunsági gazdák, illetve az EU szintén komoly összegekkel segítette a termelők gépbeszerzését.

Ahhoz, hogy haszonnal lehessen termelni a gazdáknak, a fehér szőlő és a kék szőlő kilójáért legalább 100 forintot kellene kapniuk. Egy hektáron azonban legalább 100 mázsát kell minimum termeszteni, vagy inkább többet. A gazda úgy számol, hogy a 10 tonna feletti mennyiség hozza a biztos hasznot.

A termelés költségei egy hektárra

A növényvédő szerek anyagköltsége 140 ezer forint. A gépi munka 200–220 ezer forint. Gyomirtózás és gépi kapálás 55 ezer forint. A gépi csonkázás 36 ezer forintba kerül, míg a takarás és a nyitás 30 ezerbe. A gépi szüret és szállítás költsége 95 ezer forint. Egyéb, kézzel végzendő munka napszámosokkal és/vagy családtagokkal 200 ezer forint. Különböző befizetések és díjak: 30 ezer forint. A költségeket növeli még a háromévenkénti szerves-, és az évenkénti műtrágyapótlás.

Amennyiben a gazda maga végzi a családdal a munkák nagy részét, akkor a bevételek egy része jövedelemként jelenik meg. Így azonban bérmunkás a saját földjén. A tulajdon – szőlőültetvény – után nyeresége viszont nincs. A termelést segíti a földalapú támogatás, amely 70 ezer forint körül alakul. Illetve az agrár-környezetgazdálkodási támogatás, amely 180 ezer forint körül alakul, a felvételét számlákkal és elvégzett munkával kell ellen­tételezni.

Sokan leszedték zölden a szőlőt

Az elmúlt két évben viszonylag jó szőlőtermés volt az országban. Ennek következtében országos szinten legalább 30 százalékkal több bor lehet a pincékben, mint a korábbi években. Ez körülbelül egymillió hektós többletet jelent egy átlagos évhez képest.

Információink szerint Soltvadkerten a tavalyi átmenőkészlet duplája lehet a pincészetekben. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa tavasszal kezdeményezte a zöldszüretet, amellyel az idei termésmennyiséget lehetett volna csökkenteni. Ezt úgynevezett uniós maradványpénzekből finan­szírozták. A szervezet elemzése szerint 600–800 ezer forintot kaphatott egy átlagos termelő egy-egy hektár zöldszüretért. De azok a gazdák, akik például tavaly és tavalyelőtt biancából nagy termést takarítottak be és most zöldszüretet végeztek, hektáronként egymillió forintot is kaphatnak.

Frittmann János, a Kunsági borvidék elnöke szerint a kunsági gazdák 2900 hektárra adtak be zöldszüreti igényt, de csak közel 1900 hektárról szedték le a fürtöket. Azaz 1000 hektár tulajdonosai abban bíznak, hogy megfelelő ára lesz a fürtöknek.