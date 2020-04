Elkészült az új piac Pálmonostora központjában

Bár nem így tervezték az új piaccsarnok megnyitását Pálmonostorán, de a járványügyi szigorítások így sem szegik a kedvét a helyieknek, hiszen régi igényük vált valóra a korszerű, fedett termelői piac megvalósulásával. Cseszkó László polgármester abban bízik, hogy mielőbb benépesül árusokkal és vásárlókkal a falu új létesítménye.

Pénteken, az előírt valamennyi engedély birtokában megnyitotta kapuit az új piaccsarnok a falu központjában. A mezőgazdasági termelői piac a Vidékfejlesztési Program keretében valósult meg a kiskunfélegyházi Bács-Ép-Generál Kft. kivitelezésében. A kilencvenszázalékos támogatottságú beruházásra mintegy negyvenmillió forint támogatást nyert az önkormányzat – sorolta a részleteket Cseszkó László polgármester.

Elmondta, a közel 160 négyzetméteres alapterületű épületből csaknem 62 négyzetméteres a zárt, illetve közel ugyanennyi a nyitott, de fedett elárusító tér. Az árusok és vásárlók részére tizenkét darab parkolót – köztük egyet a mozgáskorlátozottak részére – alakítottak ki. A piac udvarán beton térkőből járda és belső út is készült. A polgármester arról is beszámolt, hogy a beruházás során különös figyelmet fordítottak a környezettudatosságra, így világítást energiatakarékos lámpákkal, illetve a szükséges energiaigényt naperőművel biztosítják. A településvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a piac udvarán kerékpártárolókat is kihelyeztek, valamint a fedett részen ivókutat is létsítettek. Elmondta, a piaccsarnok megépülésével a piacfelügyelő számára egy új munkahely is létesült a településen.

Cseszkó László lapunknak arról is beszámolt, hogy a községben jelenleg mintegy kétszázötven aktív gazdálkodó család van, közülük várhatóan száz őstermelő él majd a helyben értékesítés lehetőségével. A helyi piacon nagyobbrészt szabadföldi és mintegy negyven százalékban fóliás kertészetekből származó zöldségfélék alkotják majd az idényhez igazodó kínálatot. Várhatón jelentős lesz a helyi gyümölcs- és csemegeszőlő-értékesítés, illetve gazdagítják majd a kínálatot a vágott és cserepes virágok, valamint a feldolgozott, kiszerelt termékek is. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy Pálmonostora negyven kilométeres körzetéből és Bács-Kiskun megye teljes területéről várják a termelőket.