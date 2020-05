Az érdeklődők száma csökkent Kecskeméten, az ingatlanok ára nem

Jelentős a visszaesés az ingatlanok iránt érdeklődők számában a járvány kirobbanása óta, de az eladó ingatlanok árai tekintetében nem tapasztalható jelentős elmozdulás Kecskeméten. Sok eladó kivár még, ez magasan tartja az árakat, de az albérletek árai már elkezdtek csökkenni a megyeszékhelyen a Duna House tapasztalatai szerint.

– Az elmúlt, körülbelül másfél hónap óta, mióta érvényben van a veszélyhelyzet, azt tapasztaljuk, hogy a tulajdonosok kivárnak. Mindenki bizonytalan, hogy meddig tart a krízis és milyen hatással lesz ez a gazdaságra és nem indult még el nagymértékű árcsökkenés – mondta Bende Marianna, a kecskeméti Duna House irodai értékesítési vezetője.

– Hozzá kell tenni, hogy ugyan a járvány hatására még nem mozdultak meg az árak, de már tavaly fokozatosan csökkentek az eladó ingatlanok árai. Ez a csökkenés 10 százalékra tehető, ám nem minden ingatlantípusra érvényes a tendencia, főként az eladó lakásoknál tapasztaltuk a folyamatot. A házak árai nem követték ezt az irányt, mert az állami támogatások inkább a házvásárlásra ösztönözték az embereket, így ezek árai stabilak maradtak – mondta Bende Marianna.

Hozzátette, hogy a házak árai ár-érték szempontjából nem voltak olyan magasak, mint a használt lakásoké, ezért a jócskán túlárazott lakások már nem számítottak kecsegtető ajánlatnak befektetői szempontból, így ez a réteg leállt a vásárlással. Ezért érezhető volt a lanyhuló érdeklődés miatti árcsökkenés. Az ingatlant kiadók jellemzően öt-hét százalékos hozamra törekednek és a helyzet, illetve a még mindig magas árak miatt sincs túl sok befektető. Vannak, akik kivárnak, mert ha a járványhelyzet esetleg fokozódik, az az árak csökkenését vonhatja magával és ekkor vásárolnának a potenciális befektetők.

A járvány betörésével az ingatlanok iránt érdeklődők száma jelentősen megcsappant, az elmúlt másfél hónapban inkább azok vásároltak, akiknek muszáj volt, vagy akik alkalmi vételt találtak. Tavaly márciushoz képest idén 60 százalékkal esett vissza az érdeklődés, de ehhez az alacsony számhoz viszonyítva az áprilisi érdeklődés már 50 százalékkal nagyobb számot mutatott.

– Az új megbízások száma is jelentősen csökkent. Nem a gazdasági változások, hanem inkább a kezdeti pánik miatt, az ügyfelek kevéssé akartak személyes kontaktust a vásárlási folyamat során. Ennek ellensúlyozására mostanra minden lehetőséget kidolgoztunk arra, hogy teljesen online tudjunk dolgozni, a megbízási szerződés megkötése, a kiválasztás és a vásárlás teljes folyamata végigvihető online a szerződéskötésig. Ezt nagyon jól fogadták az ügyfelek, és ez generálja a nagyobb érdeklődést. Az ingatlanközvetítők szerepe egyre fontosabb a mai helyzetben, mindenki biztonságra törekszik, ezért a megbízhatóság, a szaktudás felértékelődött. Az ügyfelekkel történő kontaktus során betartjuk a szigorú higiéniai előírásokat és megtekintéskor kevés számú érdeklődőt viszünk, inkább csak a döntéshozót és nem az egész családot – mondta Bende Marianna, aki szerint most már élénkül a piac és a vélhetően hamarosan újrainduló gazdaságnak is pozitív hatása lesz majd a vásárlási kedvre.

Az albérletpiac még érzékenyebben reagált

– Akik kiadásra vásároltak lakást, azok a használt ingatlanok közül választottak befektetést. Tavaly a bérleti díjaknak is a csúcson volt az ára és idei év elején elindult egy 5–10 százalék közötti árcsökkenés, ez már januárban és februárban érzékelhető volt. Az albérletpiac érzékenyebben reagált a járványhelyzetre, hamarabb engedtek a bérbeadók az árakon, így jobban megindultak lefelé az albérletek árai. Ez annak is köszönhető, hogy sokan laknak albérletben azon dolgozók közül, akiknek munkahelyét nagymértékben érinti a leállás. Ahogy a bérlők kényszerszabadságra kerültek, a bérbeadók többsége engedett az árból megelőzve azt, hogy ne tudjanak fizetni bérlőik és akinek nincs még kiadva az ingatlana, az már eleve nyomottabb áron hirdeti meg – értékelte Bende Marianna a kecskeméti albérletpiac árainak alakulását.

Egy olyan ingatlankiadási forma is megjelent Kecskeméten, ami eddig kevésbé volt jellemző a megyeszékhelyre.

– Előfordul, hogy egy-egy ügyfél a hosszabb adásvételi és vásárlási folyamat miatt, ingatlana eladása és az új ingatlan vásárlása között áthidaló megoldásra kényszerül lakhatásában és többen közülük rövid távra keresnek albérletet. Ezért a rövid távú, néhány hónapos bérbeadás is megjelent, ami eddig nem volt jellemző Kecskemétre, de valószínűleg ez átmeneti jelenség lesz a piacon – mondta az értékesítési vezető.

Összességében elmondható, hogy az árakra nagy hatással lesz az, hogy meddig tart még a járvány és azt sem lehet megmondani, hogy a gazdasági válság mennyire lesz mély és elhúzódó, ezért arról sem lehet pontos előrejelzést adni, hogy ez milyen mértékben fogja érinteni az ingatlanpiacot.