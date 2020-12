Az egyház felújítja az évek óta üresen álló kalocsai hotelt is

Az állami segítséggel egy év alatt pontot lehet tenni a Szentháromság téri beruházások végére.

A Magyar Közlönyben megjelent, hogy a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kalocsai beruházásainak befejezéséhez 2,1 milliárd forinttal járul hozzá az állam. A kormányzati segítség azonban nemcsak a Szentháromság tér jelenleg zajló régészeti feltárásainak véglegesítésére és a turisztikai látványosságok végleges kialakítására lesz elég, hanem az utóbbi évtizedekben sok tulajdonosváltáson átesett, hosszú ideje kihasználatlanul álló Hotel Kalocsa megvásárlására és teljes felújítására is.

Az épület egyébként új funkciót fog betölteni, ha elkészül.

Dr. Bábel Balázs érsek kérdésünkre felidézte: szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt adták be az első támogatási kérelmet, amelyben tételesen és pontosan felsorolták, hogy milyen további munkákra van szükség „a székesegyház alatt és mellett lévő feltárások rendbetételéhez”. Az erről szóló döntést elhalasztották, az érsekség további négy alkalommal fordult anyagi segítségért az államhoz, ahonnan az a visszajelzés jött, hogy „ha a várossal összhangban” tudnak dolgozni, akkor „valahogyan összekaparják rá a pénzt”.

Később egy nem hivatalos miniszterelnöki látogatás nyitotta meg a lehetőséget a folytatásra: Orbán Viktor a közelmúltban járt a városban, egyrészt azért, hogy utólag felköszöntse az egyházi vezetőt a 70. születésnapja alkalmából, másrészt pedig azért, hogy megnézze az eddigi beruházásokat. Ő és a vele tartó korábbi Emmi-miniszter, Balog Zoltán elismerően nyilatkoztak a rekonstruált épületekről. Az érsek elmondása szerint már ekkor kaptak szóbeli ígéretet egy nagyobb összegű támogatásra, amiből megvásárolhatják és felújíthatják az egykori „jószágkormányzóság épületét”, tehát a mai Hotel Kalocsát.

– Nem telt bele egy hét és kérték azt a dokumentációt, aminek alapján támogatást adnának. Felvettük a kapcsolatot az eladóval, felmérést készítettünk róla, hogy milyen állapotban van és mennyi pénz kellene a felújításához. Forintra pontosan ezt az összeget jelentették meg a Közlönyben – mondta az érsek.

– Szeretném kihangsúlyozni, hogy ezzel a város gazdagodik,

mert sokszor mondják, hogy „az egyház csak kapja a pénzt”. Én pár év múlva nyugdíjba megyek, és nem viszem magammal. Olyan jó lenne, ha ezt azok is belátnák, akik esetleg nem jó szemmel nézik, hogy mi ezt az összeget megkaptuk. Nem én teszem zsebre, nem is az egyházmegye. Itt ruházzuk be, és Kalocsa város fog vele gazdagodni. Ehhez kérünk jóindulatú hozzáállást – húzta alá, megjegyezve, hogy az érsekség által szerzett támogatás nélkül a Hotel Kalocsának „nem lett volna olyan gazdája”, aki rendbe hozza és üzemeltetni is tudja.

Vörös Márta, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főépítésze ugyancsak hírportálunknak nyilatkozva kifejtette: három projektelemre fordítják a 2,1 milliárd forintot. Ezek egyike a főszékesegyház alatti, valamint az északi és déli oldalon lévő templomromok rekonstrukciója és turisztikai bemutathatósága, a másik a Szentháromság tér egységes helyreállítása, míg a harmadik a Hotel Kalocsa megvásárlása és felújítása.

Elárulta: egyházi tulajdonú ingatlanként a mostani intézményegyüttes részévé válik és új funkciót is kapni fog, hiszen ún. rekollekciós (nagyjából: lelki gyakorlatra visszavonulókat fogadó) ház lesz, illetve

egyházi, kulturális eseményeknek, rendezvényeknek is otthont ad majd.

A szakember szerint rengeteg munka lesz a hotellel, hiszen a kihasználatlanság miatt eléggé leromlott állapotú épületről beszélhetünk. A falak beáztak, vizesek, nedvesek, penészesek – többek között ezért lesz szükség egy „nagyon súlyos és mélyre ható tetőszerkezeti és zárófödém-felújításra”. Felidézte: amikor a Szentháromság tér felújítása zajlott, és eleve körbe kellett ásni az épületet, kérte az akkori tulajdonost, hogy használja ki az alkalmat, mert most költséghatékonyan körbe tudja szigetelni az épületet, de nem tette meg, így most ezt is pótolni kell. Ezenfelül homlokzatrekonstrukció, teljes körű nyílászárócsere és gépészeti felújítás vár az épületre. Leszögezte: nagyobb átalakítások a belső terekben nem lesznek, mert a felújítás, az eredeti állapot visszaállítására törekvés a cél, de hogy ezt mekkora mértékben tudják megvalósítani, még a jövő zenéje.