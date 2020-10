Új építési projekteket indítanak be a kedvezmények

A lakásépítő cégek máris újabb projektek indításáról döntöttek, és felgyorsítják tervezett fejlesztéseiket is azután, hogy bejelentették, a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevők januártól visszaigényelhetik a lakásvásárlás áfáját.

Felpezsdült a lakáspiac annak a hét végi bejelentésnek a hatására, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) igénybe vevők januártól visszaigényelhetik a lakásvásárlás áfáját – írta a Világgazdaság kedden, hozzátéve: élénkítette a keresletet az a néhány nappal korábbi bejelentés is, miszerint a 2022. december 31-ig építési engedélyt szerző lakások áfája 5 százalékos lesz.

A lap összeállítása szerint a lakásépítő cégek máris újabb projektek indításáról döntöttek, és felgyorsítják tervezett fejlesztéseiket is.

A CSOK-ot érintő döntéssel a nagyobb lakások kategóriájában nő az új lakások versenyképessége a használtakéval szemben – vetítette előre a lehetséges hatásokat az egyik legnagyobb lakásépítő vállalatcsoport, a Metrodom értékesítési igazgatója, Kricsfalussy Tamás a lapnak nyilatkozva. A cég ezért máris új építési telkeket keres, és növeli a jövőre induló projektek számát.

A CSOK eddig csak három gyerek megléte esetén volt igazán nagy segítség, most viszont az áfa egy gyermek után is visszaigényelhető, ha egyébként megvan a CSOK-jogosultság, és élnek is vele.

Felgyorsítja projektjeinek indítását a Biggeorge Property is, amely jelenleg ezer lakást épít. Demetrovits Petra értékesítési igazgató elmondta, hogy a cég vásárlóit is megmozgatta az áfacsökkentés híre, elsősorban az abból adódó árváltozás pontos összege iránt érdeklődnek.

„Az újabb kormánydöntések a minőségi újlakás-állomány bővülését jelentősen segíthetik” – mondta a lapnak Martin János, a Wing csoporthoz tartozó, több mint ezer lakást fejlesztő Living üzletág igazgatója. Hozzátette: a bejelentés óta kissé emelkedő érdeklődést tapasztalnak, elsősorban azzal kapcsolatban, hogy a tervezett lakásvásárlást hogyan érinti az áfadöntés.