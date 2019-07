Hétfő óta igényelhető a falusi csok

A július 1-jével hatályba lépett kistelepülési otthonteremtési támogatás csaknem 2500 magyarországi kistelepülésen elérhető használt lakás vagy ház vásárlásához, korszerűsítéséhez, valamint meglévő lakás vagy ház bővítéséhez, korszerűsítéséhez – emlékeztetett keddi budapesti sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A vissza nem térítendő támogatás összege három- vagy többgyermekes családok esetén ingatlanvásárláshoz és korszerűsítéshez maximum 10 millió, meglévő ingatlan felújításához legfeljebb 5 millió forint

– tette hozzá Gyopáros Alpár.

A falusi csok rendszerében a vissza nem térítendő támogatáson felül állami kamattámogatású hitelt is felvehetnek a családok.

A hitel összege vásárlás és korszerűsítés, illetve bővítés esetében két gyermeknél 10 millió forint, három vagy több gyermeknél 15 millió forint lehet, meglévő ingatlan korszerűsítésére, bővítésére pedig az összegek fele, vagyis 5 millió, illetve 7,5 millió forint vehető fel.

Kiemelte: a kormány azokat a településeket jelölte ki, ahol az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a népesség, illetve amelyek a leghátrányosabb helyzetű térségekben találhatók, de a 2486 településen felül a falusi csok elérhető lesz minden tanyán is, ahol van lakóingatlan.

Gyopáros Alpár megjegyezte:

a falusi csok – akárcsak az általános csok – felvételéhez nem szükséges önerő.

Kitért arra is: aki korábban igénybe vett már valamilyen lakhatási támogatást, az is felveheti a falusi csokot. Példaként említette, hogy aki korábban csokból vásárolt ingatlant, és most egy kistelepülésen szeretne megtelepedni, annak a korábbi támogatást vissza kell fizetnie és ezután veheti igénybe az új, magasabb támogatási összeget. Aki pedig szocpol támogatást kapott korábban, az a két támogatás közti különbözet felvételére jogosult.

Hozzátette: az általános csokhoz képest újdonság, hogy egy július 11-től hatályba lépő szabályozás értelmében a falusi csokból vásárolt ingatlanba bejelenthető az igénylő többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás.