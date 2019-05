Gyulán épül meg az Airbus helikoptergyára

A magyar kormány és az Airbus Helicopters bejelentette, hogy egy helikopteralkatrész-gyárat építenek Gyulán, zöldmezős beruházás keretében.

A gyulai üzemben helikopterek dinamikus rendszereihez szükséges precíziós alkatrészeket fognak előállítani az Airbus termékválasztékába tartozó összes helikoptertípus számára, a gyártás várhatóan 2021-ben indul el – írja a Beol.hu.

Az Airbus Helicopters és a magyar kormány kedden bejelentette, hogy Gyulát választották ki egy új repülőipari beruházás helyszínéül. A városban egy helikopteralkatrész-gyárat fognak felépíteni zöldmezős beruházás keretében, amely Magyarország repülőipari fejlesztésének legfontosabb helyszíne lesz a jövőben.

A hírt Bruno Even, az Airbus Helicopters vezérigazgatója, és a magyar kormány részéről Maróth Gáspár, a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos jelentette be. 2018 végén a felek szándéknyilatkozatot írtak alá, amelynek értelmében hosszútávú repülőipari projektek megvalósítása érdekében működnek együtt egymással a jövőben.

A Gyulán felépülő üzemben a helikopterek dinamikus rendszereihez szükséges precíziós alkatrészeket fognak előállítani az Airbus termékválasztékába tartozó összes helikoptertípus számára. A gyártás várhatóan 2021-ben indul el. A magyar kormány a fém alkatrészek felületkezeléséhez szükséges képességeket biztosítja, továbbá egy Repülőgépipari Akadémia is létesül az új Airbus üzem szakember utánpótlásának képzésére. Az új létesítmény az Airbus és a magyar állam közös vállalkozásában fog működni. Az Airbus birtokolja majd a részvények többségét és a cég lesz felelős az üzem operatív irányításáért is. Az MTI megkeresésére a gyártó nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mekkora összeget fektetnek be és hány embert foglalkoztat majd az új üzem.

„Magyarországon lehetőségünk nyílik arra, hogy alkalmazzuk az új üzleti stratégiánkat, ami szerint szakosodott gyártóközpontokat hozunk létre, zöldmezős beruházásként, hogy a legmodernebb iparági igényeknek is meg tudjunk felelni. Jól képzett munkaerőre is támaszkodhatunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a jövőben a magyarországi gyár is az egyik tagja lesz a globális Airbus Helicopters családnak” – emelte ki Bruno Even, az Airbus Helicopters vezérigazgatója.

Az Airbus Helicopters és az állam 2018 végén írtak alá szándéknyilatkozatot, amelynek értelmében hosszútávú repülőipari projektek megvalósítása érdekében együttműködnek a jövőben. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor azt mondta, a két fél közötti együttműködés a gyár létesítésén kívül kiterjed még 36 új honvédségi helikopter beszerzésére, ez nagymértékben hozzájárul azon célkitűzés eléréséhez, hogy a walesi vállalásoknak megfelelő határidőben teljesíthető legyen a NATO-nak (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) tett vállalás, miszerint az ország meghaladja a 2 százalékos védelmi-ipari költési küszöböt. Az Airbus-szal történt megállapodások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a védelmi költségvetésen belüli fejlesztési kiadások aránya 20 százalék fölé szökjön.