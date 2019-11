Fix lakáshitelre váltás lehetőségéről küldenek tájékoztatót a bankok

A jegybank közölte, hogy a tájékoztatókat levélben, e-mailben vagy netbankon küldhetik ki a pénzügyi intézmények.

A következő hetekben kapja meg a változó kamatozású jelzáloghiteles ügyfelek többsége a banki tájékoztató levelét arról, hogy a kamatkockázat miatt célszerű lenne fix kamatúvá alakítania szerződését – hívta fel a figyelmet kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Az MNB keddi közleménye szerint a jegybank idén áprilisban kiadott ajánlása alapján a bankok írásos tájékoztatókat küldenek minden olyan lakossági ügyfelüknek, aki 2015. február 1-je, a fair banki szabályozás hatályba lépése előtt kötött változó kamatozású jelzáloghitel-szerződéssel rendelkezik, legalább 10 év futamideje van hátra, és alapvetően rendben fizeti törlesztőrészletét. Ilyen élő szerződésből még mintegy 106 ezer van az országban – tették hozzá.

A jegybank közölte, hogy a tájékoztatókat levélben, e-mailben vagy netbankon küldhetik ki a pénzügyi intézmények. Több lépcsőben, 2020. január végéig kapja meg minden fogyasztó a tájékoztatást.

A tájékoztatóban a hitelintézetek jelzik: a kamatok esetleges jövőbeni emelkedésével a változó kamatozású lakáshiteles ügyfelek terhe rövid időn belül, akár 3 havonta is, növekedhet. Erről minden érintett számára a meglévő hitel alapján számítást is mellékelnek.

Az MNB szerint még az egyszeri szerződésmódosítási költségek vagy, enyhén magasabb havi törlesztés esetén is célszerű lehet átállni fix kamatozásra.

A törlesztőrészletek kiszámíthatóbbá tételére ezért a pénzügyi intézmények a hosszabb távra rögzített kamatozású jelzáloghitelre való átváltás lehetőségét ajánlják fel az ügyfeleknek, egy 5 vagy egy 10 évig rögzített kamatperiódusú, vagy egy futamidő végéig fix kamatozású konstrukció közül legalább kettőt bemutatnak, amelyek közül az érintett ügyfelek választhatnak, így „biztosítva be” jövőbeni törlesztőrészletüket.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a fix időszakon belül a pénzügyi intézmény nem emelheti meg a kamatot, így nem nőhet az ügyfél havi anyagi terhe. A pénzügyi intézmények a szerződésmódosításkor legfeljebb az ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségeket, díjakat számíthatják fel. A tájékoztató szerinti szerződésmódosítási lehetőség legalább 30 napig érhető el az érintett ügyfelek számára, azonban ezen túl is bármikor kérhető a szerződés módosítása.