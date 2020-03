A hiteldíjra is vonatkozik a moratórium

A vészhelyzet ideje alatt semmilyen költséget nem kell megfizetni.

Megjelentek a Magyar Közlönyben a kormány gazdaság- és munkahelyvédelmi intézkedései – írja a Magyar Nemzet.

A hiteltörlesztési moratórium pontja kimondja: Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adós haladékot kap a hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség alól. Tehát,

a moratórium kiterjed a hiteldíjra is, azaz semmilyen költség nem terheli az átmeneti időben az ügyfeleket.

A kötelezettségek teljesítésének határideje a fizetési moratórium idejével megnő.

A rendelkezés 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a kormány meghosszabbíthatja.

Aki viszont továbbra is rendesen törlesztene, az is megteheti. A közlönyben ugyanis az is szerepel, hogy

a fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A rendelet rögzíti, hogy a hatálybalépést követően kötött zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét.

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész,valamint rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatoknál a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseit 2020. június 30-áig nem lehet felmondani.

A tilalom a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható. Ez idő alatt a bérleti díj nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

Az említett ágazatokban márciusban, áprilisban, májusban és júniusban a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól. A munkabéreket terhelő járulékok közül kizárólag az egészségbiztosítási kötelezettség áll fenn.

Annak havi mértéke nem haladhatja a 7710 forintot. A turizmusfejlesztési hozzájárulást március 1-től június 30-ig szintén nem kell megfizetni.

A személyszállítási szolgáltatást végző katás egyéni vállalkozóknak, azaz a taxisoknak március, április, május és június hónapokban nem kell adózniuk.

A munkavállalási szabályok rugalmasabbá válnak a rendelet alapján a vészhelyzet megszűnését követő harminc napig. Így a munkáltató az eredeti szabályoktól eltérően is módosíthatja a munkaidő-beosztást. Az otthoni munkavégzés és a távmunka egyoldalúan elrendelhető, és indokolt esetben ellenőrizhető a munkavállaló egészségi állapota.

A Magyar Közlöny online változata ide kattintva érhető el.