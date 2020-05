Régen is készültek csoportképek a nagyobb, közös munkák előtt

Egy újabb, kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk a Petőfi Népe múltidéző sorozatának felvételeiből. Ezúttal a csoportfotókból válogattunk.

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7.,

vagy e-mailben a [email protected] cím­re.

Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes.

Bár a járványhelyzet miatt hozott korlátozó intézkedések miatt mostanában nem sok ehhez hasonló csoportkép készült, bízunk benne, hogy hamarosan ismét lesz mindenkinek rá módja. Addig is hoztunk pár olvasói fotót a múltból, melyeken baráti társaságok, kollégák és ismerősök álltak össze egy felvétel erejéig.

Kereki szüret

Tóth Lászlóné családi albuma rejti ezt az 1930-as években készült szüreti fotót. Dédnagymamája, Loboda Lászlóné családja Kerekegyháza és Ladánybene között élt. A képen bal oldalt látható fehér kendőben.

Ballószögről érkezett anno Gáspár Dávid régi fényképei. Az első fotó a Gáspár család disznóvágását örökítette meg 1983-ban. Középen látható Gáspár dédi, azaz Gáspárné Csősz Sára, körülötte öt gyermeke: István, Teréz, Julianna, Irén, János.

A második felvétel 1988 körül készült a ballószögi központi óvoda dolgozóiról. Fent (balról jobbra): Nagy Pál, Oláhné Rózsika, Jávorkáné Marika, Kósáné Terike (Olvasónk nagymamája), Illésné Ilonka, Derdák Alajos. Lent (balról jobbra): Kissné Ilonka, Sántáné Marika óvodavezető, Kissné Erzsike.

Nyugdíjas Baráti Kör

Tiszaalpárról Szederkényi Zoltánné Ceni néni nyugalmazott tanárnő küldte ezt a felvételt a Petőfi Népének, ami a tiszaalpári Nyugdíjas Baráti Kör tagjairól készült egykoron, egy jó hangulatú, vidám névnapozás alkalmából. Mint akkor írta: a kép régi, a rajta szereplő emberek közül sokan már nem is élnek, de a mai napig sok szeretettel emlékeznek rájuk.

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné a régi kollegáira emlékezett ezekkel a fényképekkel. A hölgy 1952 és 1961 között az 5. számú Mélyépítő Vállalatnál dolgozott, majd azt követően került a Vegyipari Gépgyárba, ahonnan 1991-ben ment nyugdíjba. A fotók az első munkahelye emlékeit őrzik. A felső kép az ötvenes években készült egy május elsejei felvonuláson, az alsó pedig a lányokról a tetőn.