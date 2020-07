Izsák mellett Kerekegyházán is vannak tanítványai a művésznek

Ziegler Németh Ferenc néhány éve kezdett tanítani, ma már nemcsak szülővárosában, Izsákon, hanem Kerekegyházán is tart foglalkozásokat a rajzolni, festeni vágyók számára. Az alkotóközösségekben a fiatalok és az idősebb korosztály képviselői is egyaránt jelen vannak. A festőművész azt tartja, hogy a mesterség fortélyainak elsajátítása nem korhoz kötött.

Ziegler Németh Ferenc apai ágon örökölte tehetségét, nagypapája és édesapja ügyes kezű emberek voltak. Arra, hogy mi lakozik benne, sokáig nem tudta. Huszonhat éves volt, mikor először érzett késztetést arra, hogy ecsetet vegyen a kezébe. – Festői pályafutásom lényegében Hajdúszoboszlón kezdődött, huszonhárom évvel ezelőtt. Elnézve a fürdő bejáratánál dolgozó portrérajzolókat, jutottam arra az elhatározásra, hogy kipróbálom magam. Elkészültek az első vázlatok, majd egy festőállványt is fabrikáltam, és beszereztem a festékeket és ecseteket is. Az első képem egy csendélet volt, ami olyan jól sikerült, hogy úgy éreztem folytatnom kell a munkát. Első mestereim az Orgoványon élő Maszlik István, majd Gayer-Móricz Róbert festőművészek voltak – emlékezett vissza a kezdetekre Ziegler Németh Ferenc.

A pályakezdő alkotó számára meghatározó élményt jelentett Bozsó János Munkácsy-díjas festőművésszel való találkozás, akinek biztató szavaitól újabb lendületet kapott. Ziegler Németh Ferenc a Kecskeméti Művészeti Szabadiskolában folytatta tanulmányait, ott ismerkedett meg a festészet, a rajz és az akvarelltechnika rejtelmeivel. – Megfordult a fejemben, hogy elvégzem a képzőművészeti főiskolát, ám erre nem nyílott lehetőségem. A festészet fortélyait így a magam erejéből kellett, hogy elsajátítsam, ami azt jelenti, hogy lényegében örökös tanulásra ítéltem magam. Ebben nagyon sok segítséget kaptam alkotótársaimtól, illetve szereztem tapasztalatokat a festőtáborokban. Nagy hatással volt rám többek között Mág Tamás, Matteo Massagrande, Meszlényi Attila, Gyalai Béla. A mai napig hálás vagyok művészbarátaimnak, hogy támogatnak a küzdelemmel teletűzdelt úton – fogalmazott az alkotó.

Ziegler Németh Ferenc hosszú évekig kizárólag csak olajjal festett, de kipróbálta a pasztellkrétát, az akvarellt, az akrilfestést, és a száraz pasztellt is. Az utóbbi időben a pasztellt részesíti előnyben, képeinek nagy része ezzel a technikával készül. Alkotásainak témáiban, azok kidolgozásában a csendes szemlélődés köszön vissza. Szinte kézzelfogható ragaszkodása is, elkötelezettsége a táj és emberek iránt. – Mindig is azt szerettem festeni, ami körbevesz, megérint. Legyen szó akár alföldi vagy a balatoni tájról, magányos tanyáról vagy akár gyönyörű pipacsos árokról. Foglalkoztat még a csendéletfestés és a másik nagy kihívás, a figurális ábrázolás is. Az a bajom, hogy néha annyi minden megragad, hogy nem tudom eldönteni, mit jelenítsek meg a vásznon. Bár az időm véges, hetente két-három kép mégiscsak kikerül a kezeim közül. Ez idáig több mint száz alkalommal mutatkoztam be egyénileg, illetve közel hatvan csoportos kiállításon vettem részt képeimmel – tette hozzá a festőművész.

Ziegler Németh Ferenc nemrégiben kezdett el oktani. Többek között a Nagykanizsán működő Kendli Major nemzetközi szinten ismert művésztáborban, ahol Ludvig Zoltán festőművész kérésének eleget téve tartott és tart pasztell kurzusokat. Első szakkörét Izsákon hozta létre, majd nem sokkal később Kerekegyházán is lehetőséget adott a művészetek iránt érdeklődők számára, hogy kipróbálják magukat. – Tanítványaimat próbálom hasznos tanácsokkal ellátni, mindezt úgy, hogy senkinek ne vegyem el a kedvét. Elsődleges célom nem az, hogy festőművészeket neveljek, hanem, hogy a résztvevők megismerjék, megtapasztalják az alkotás örömét. Boldogsággal tölt el, ha át tudom adni ismerteimet, megosztani tudásomat. Jó érzés ránézni munkájukra, és együtt örülni velük sikereiknek – fűzte hozzá Ziegler Németh Ferenc.

A festőművész az idei esztendő legfontosabb feladatának tekinti a tíz esztendő múltra visszatekintő Őszi Izsáki Alkotótábor megszervezését. Alkotásaival pedig a jövő évben kíván újra a nagyközönség elé lépni. – A festészet mára hivatásommá vált. Szeretnék tovább fejlődni, és megélni belőle. Nem szeretnék azonban megalkudni, a piacot kiszolgálni. Számomra az alkotás öröm, az állandó fejlődés, a megújulás záloga. A festészet megnyugtat, lehetőséget ad arra, hogy félrevonuljak a világ zajától. Csodálatos dolog megjeleníteni a pillanatot, közvetíteni az érzéseket, átadni annak élményét. Pályafutásom legnagyobb jutalma az lesz, ha a pillanatban tovább tudok élni – fogalmazta meg hitvallását Ziegler Németh Ferenc festőművész.