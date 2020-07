Borász lett Stadler Róbert hajósi kádár

A kádár nagy múltú szakma, ám egyre kevesebben választják ezt a mesterséget. Stadler Róbert hajósi kádár az egyik utolsó képviselője a szakmának, aki időközben a borászkodást is megszerette.

A hordókészítés régi szerszámait ismerhetik meg a hajósi Bálint Borházba betérők. Kézi szerszámok, gyaluk, vésők, kétnyelű kések, fejszék sorjáznak a hatalmas hordódongákból készült polcokon. A legrégebbi kádáreszközök az 1800-as évekből származnak. – A kádár szakmának akartam egy kis kiállítóhelyet létrehozni, ám a mi kis múzeumunkba betérő vendégek szívesen kóstoltak volna egy-egy pohár bort is. Ezt a hiányosságot szép lassan pótoltuk, de akkor még nem a saját borainkkal – mesélt a kezdetekről Stadler Róbert, aki a kádár szakmát Cegléden sajátította el, ahol 1988-ban végzett az iskolával.

– Sajnos, azóta már ott sem tanítják a szakmát és a fővárosban is megszűnt az oktatása. Én őrzöm úgymond azt a hagyatékot, amit a pesti iskola hagyott hátra nekünk, és aki esetleg szeretné megtanulni ezt a szakmát, tudok benne segíteni. A szakrajztól kezdve az összes tankönyv nálam megtalálható ­– tette hozzá a hajósi kádár, aki manapság is készít hordókat, de egyre kevesebbet. – Az elmúlt időszakban sajnos egy minimális hanyatlása, majd fellendülése is volt a szakmának. A fellendülés a barrique-hordók terjedésével történt, ám ezt a kis kádárok, úgymond falusi kádárok megsínylették egy kicsit, mert nagy mennyiségű barrique készült Magyarországon, ami elvitte a javítási részeket és az új hordók piacára is negatívan hatott – magyarázta Stadler Róbert.

A barrique-hordó tölgyfából készül és különböző pörkölési eljárásokkal érlelik, hogy más intenzitású ízt érjenek el.

– A barrique-hordók javítását is el lehet végezni olyan irányban, hogy minőségi javulás történjen azáltal, hogy belülről kigyaluljuk ezeket a hordókat, újratüzeljük és ezzel ugyanolyan, vagy akár jobb szintű minőséget tudunk kapni. Az elsődleges tüzelésektől a vanília íztől kezdve, egészen az étcsokoládéig el tudjuk vinni egy hordónak az ízvilágát – avatott be egy picit a szakmai titkokba Stadler Róbert, aki azt is elárulta: sokkal kisebb az anyagi vonzata egy használt barrique-hordónak mint egy újnak, így errefelé indult el az itteni piac.

A hajósi kádár élete néhány éve fordulatot vett – amivel a „kádármúzeumba” betérők óhaját is teljesíteni tudta –, a szőlészet és borászat irányába. Manapság már saját készítésű boraival kínálja a vendégeket. – Nagy szerencsémre a Kolostor-dombon tudtunk szőlőbirtokot szerezni, ahol nincs fagy és semmi olyan, ami a szőlőnek mínuszos dolog lenne. Ott olyan mustfokokkal tudunk szüretelni, ami máshol szinte elképzelhetetlen. Magam sem hittem, hogy ennyire „rákattanunk” a borászatra, ami szinte teljesen átvette a kádár szakma helyett a mindennapi dolgainkat. Beleszerettem a szőlészetbe és ez már mindenképpen maradni fog – fogalmazott a családi borászatukról Stadler Róbert.