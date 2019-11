Taylor Swift megdöntötte Michael Jackson rekordját

Az énekesnő a vasárnap esti Los Angeles-i ceremónián a 25. trófeáját is begyűjtötte, s ezzel megelőzte a néha sztárt, akinek 24 díja volt.

Az Amerikai Zenei Díjakról a rajongók szavazatai döntenek. A Los Angeles-i Microsoft Színházban megrendezett háromórás gálán

Swift az év előadója és az évtized előadója kategóriát is megnyerte, emellett ő lett a szavazók kedvenc pop/rock női előadója, kedvenc felnőtt kortárs előadója, és Love című albumát választották a rajongók a kedvenc pop/rock lemezüknek.

A 29 éves Swift az év előadója mezőnyben olyan kollégáit szorította maga mögé, mint Ariana Grande, Drake, Halsey és Post Malone. Az énekesnő az estén Lover című díjnyertes albumának számait énekelte nagy sikerrel.

Az év új előadója díjat Billie Eilish vehette át. A 17 éves énekesnő, aki a színpadra lépve All the Good Girls Go to Hell című számát adta elő, a rajongóktól a kedvenc alternatív előadó díjat is megkapta.

Shawn Mendes és Camilla Cabello együtt adta elő a Senorita című dalt, amellyel az együttműködés révén mindketten díjazottak lettek.

A kedvenc pop/rock férfi előadó díját Khalid kapta, a rajongók kedvenc pop/rock száma Halsey dala, a Without Me lett, a pop/rock-együttesek közül pedig a BTS vitte el a díjat.

A rap/hiphop mezőnyben Cardi B nyert, a stílus lemezei közül pedig Post Malone a Hollywood’s Bleeding című albumával lett díjazott.

A country mezőnyben a rajongók Carrie Underwoodot választották kedvenc énekesnőjüknek, Kane Brownt pedig kedvenc énekesüknek.

Az ABC tévécsatornán élőben sugárzott díjátadó gálát az Ciara R&B-énekes vezette. A műsor Selena Gomez fellépésével kezdődött, aki vesetranszplantációja után először szerepelt élő tévés adásban.