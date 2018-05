Izraeli győzelem született, az AWS 21. lett

Netta Barzilai izraeli énekesnő nyerte Toy című dalával a 63. Eurovíziós Dalfesztivált, amelynek döntőjét szombaton késő este rendezték Lisszabonban. A Magyarországot képviselő AWS Viszlát nyár című számával a 21. helyen végzett.

A 25 éves izraeli győztes 529 ponttal győzött a 26-os döntőben. Mögötte a ciprusi Eleni Foureira lett a második a Fuegóval (436 pont), az osztrák Cesár Sampson és a Nobody But You (342 pont) a harmadik. A negyedik helyen a német Michael Schulte és a You Let Me Walk Alone végzett 340 ponttal, az olasz Ermal Meta és Fabrizio Moro (Non mi avete fatto niente) lett az ötödik 308 ponttal.

A végeredmény a nemzeti zsűrik pontszámának és a tévénézők szavazatainak az összeadásával alakult ki. A dalfesztivál történetében negyedszer született izraeli győzelem.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A győztes Netta modern, táncos popdalát meghökkentő, különleges színpadi produkcióval adta elő. A Toy című szám – ahogy azt az énekesnő korábban egy interjúban elmondta – a női erő és a társadalmi igazság ébredéséről szól. Az előadó énekelt már az izraeli haditengerészet zenekarában, különböző klubokban, szerepelt zenés színházi darabokban, turnézott Izrael-szerte. Eurovíziós dalát Doron Medalie és Stav Beger írta.

Az azerieknek tetszett legjobban a magyar produkció

A Magyarországot képviselő AWS, amely a csütörtöki második elődöntőből jutott a fináléba, huszonegyedikként lépett színpadra és végül 93 ponttal a 21. helyen végzett Viszlát nyár című dalával. Az AWS-sel Magyarország sorozatban nyolcadszor jutott be az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe. A modern metált játszó zenekar jó produkciót nyújtott, igazi koncerthangulatot teremtett. A csapatban Siklósi Örs (ének), Brucker Bence (gitár), Kökényes Dániel (gitár), Schiszler Soma (basszusgitár) és Veress Áron (dob) szerepel, őket Schwartz Dávid vokalista egészítette ki a lisszaboni színpadon. A Viszlát nyár a zenekari tagok szerzeménye, a dal a halál kémiájáról, megértéséről, tágabb értelemben szeretteink elvesztéséről szól.

Az idén All Aboard! (Mindenki a fedélzetre!) szlogennel zajlott az Eurovíziós Dalfesztivál. A 26-os döntő utolsó felében először az egyes országok nemzeti zsűrijének pontjait adták közre a helyi szóvivők, Magyarországról Forró Bence, majd a tévénézők által leadott telefonos/sms-es, applikációs voksokat, országonként, hátulról előre haladva mondták be a lisszaboni aréna műsorvezetői. A kétféle pontokat összeadták, így alakult ki a végeredmény, amely a hosszas ismertetés miatt az éjszakai órákba húzódott.

A zsűripontok után még az osztrák Cesár Sampson állt az élen, a közönségszavazatokkal azonban az addig csak harmadik Netta megelőzte őt. Az AWS 28 pontot kapott a zsűriktől – a legmagasabbat, 8 pontot az azeriektől -, 65-öt a közönségtől, így alakult ki a 93 pontja.

Jövőre Izraelben rendezik meg a versenyt

Az idei dalfesztivál döntőjét, a showműsort világszerte mintegy ötven országban közvetítették élőben, az eseményeken mintegy 200 millióan követték a televízión keresztül. A helyszínen, az Altice Arenában mintegy húszezren követték nyomon a versenyt.

A látványos showműsorban színpadra lépett két világhírű portugál fado énekesnő, Ana Moura és Mariza, a dj és producer Branko, Plutónio, Mayra Andrade, Sara Tavares és Dino Santigado. Szintén fellépett a tavalyi győztes Salvador Sobral, aki tavalyi dalát a legendás brazil dalszerzővel, Caetano Velosóval együtt adta elő. Röviden megemlékeztek a dalfesztivál első, 1956-os győzteséről, a közelmúltban 94 éves korában elhunyt svájci Lys Assiáról is.

Mivel az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) által szervezett verseny szabályai szerint mindig az előző évi nyertes a rendező ország, jövőre Izraelben lesz az esemény. Eddig 27 ország győzött Eurovíziós Dalfesztiválok 1956 óta zajló történetében, a legtöbb győzelem – hét – az íreké.

Borítóképünkön Siklósi Örs énekes (j2) és AWS nevű zenekara előadja a Viszlát nyár című dalukat az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében a lisszaboni Altice Arénában 2018. május 12-én.

Forrás: MTI / EPA / José Sena Goulao