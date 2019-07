Az elfáradt teniszező a bírót állította be maga helyett játszani (videó)

Először ezen lepődtek meg a nézők, majd pedig azon, hogy a bíró tökéletesen helyt állt a pályán.

Legyünk őszinték, megesik azért Wimbledonban is, hogy a bíró lopja el a show-t a meccsen, ám ha erről van szó, az nem sok jót jelent. Most viszont a lehető legjobb értelemben lett a mérkőzés főszereplője a játékvezető.

A szenior páros meccsek Wimbledonban sokkal inkább szólnak a nézők szórakoztatásáról, mintsem az aktuális játékról vagy az eredményről.

Valószínűleg épp ezért döntött úgy a minap Henri Leconte a találkozójuk közben, hogy mivel már nagyon elfáradt, lehetőséget ad valakinek, hogy beugorjon a helyére.

Láttunk már ilyet: volt, hogy a nézők közül választottak ki valakit, volt, hogy a fiatal labdaszedő ugrott be néhány percre. Olyan azonban, mint most, még nem fordult elő: Leconte ugyanis beállította partnere, Patrick McEnroe mellé a bírót, aki egyébként tökéletesen helytállt a pályán, ahogy Leconte is a székben ülve.

Forrás: Nemzeti Sport Online