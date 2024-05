A Semmelweis téren mintegy másfél százan gyűltek össze közös imádkozásra, amelyet megelőzően a történelmi egyházak lelkészei a kórház kápolnájában is együtt imádkoztak, áldást kérve az imaalkalomra. Az eseményt a kiskunhalasi kórház előző főigazgatójának felmentése körül kialakult általános elégedetlenség hívta életre.

Együtt imádkoztak a halasi egyházak vezetői

Fotó: Pozsgai Ákos

– Valószínű, hogy történelmet írunk, hogy a baptista, a református, a zsidó és a katolikus közösség együtt áll ki imádkozik, ahova felekezeti hovatartozástól függetlenül hívtuk imádságra a halasiakat is – kezdte mondandóját Seffer Attila, a kiskunhalasi Szent Péter és Pál Római Katolikus Főplébánia plébánosa, aki szerint ezzel is szeretnék felmutatni, hogy a város lelkészei, egyházi vezetői tudnak testvéri közösségben, békességben, szeretetben együtt lenni, és erre bátorítanak mindenkit. A közös imaalkalomra a kórházlelkészeken kívül meghívták azokat is, akik nem kórházlelkészként, de a városban lelkészként, papként, egyházi vezetőként működnek együtt.

– Jó szándékkal a szívünkben állunk itt most és imádkozunk közösen. Szeretnénk tudatosítani, ami a meghívóban is szerepelt, ez nem egy pártpolitikai rendezvény. Kerüljünk mindent, ami megosztást vagy valamiféle széthúzást hozna az itt élők életébe. Akit képviselünk, ő a békesség és az életnek az Istene, az ő nevében gyűltünk össze – fogalmazott az alsóvárosi plébánia vezetője.

Hozzátette: „Szeretnénk, ha tudnák a kórház dolgozói, hogy testvéri szeretettel egyként állunk mellettük, hogy hálásak vagyunk az ő szolgálatukért, amit a betegekért végeznek, és szeretnénk, ha tudnák a halasiak és a Halas környékén élők, hogy most értük imádkozunk.”

– Shalom! – köszöntötte héberül a jelenlévőket Ritter Nándorné, a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke. Ez a köszönés a zsidó nyelvben egy hagyományos mindennapi forma, ami békét, nyugalmat, jólétet, egészséget, elégedettséget, teljes harmóniát, sikert, de vigasztalást is jelent.

– A zsidó hagyomány szerint az egyik legnagyobb jócselekedet a betegekkel való foglalkozás, és ez így van napjainkban is – hangoztatta a hitközség vezetője, aki kérte a Mindenható segítségét a halasi kórház dolgozóira is.