– A bevált helyszíneken, szokásosan változatos, neves előadókkal rak fészket idén is a Kék Madár Kalocsán. A gyűjtés módja is a már megszokott, kitűzős rendszerben zajlik. Újdonság csupán annyi, hogy immár a paksi gyerekeket is bevonjuk a fesztiválhoz kapcsolódó rajzpályázatba – sommázta elöljáróban Lakatos György a június 9-ei választásokra tekintettel idén egy héttel később, június 14-16. között megrendezésre kerülő fesztivál főbb tudnivalóit.

Lakatos György fagottművész

A fagottművész, aki város díszpolgára, mielőtt a részleteket napokra bontva is elárulta, felidézte: „1991-ben kezdtem, az első koncertet november 6-án adtuk Kocsis Zolival – Isten nyugosztalja –, Berkes Kálmánnal, a Budapesti Vonósokkal, 60 ezer forint bevétellel. Harminckettő év után eljutottunk a 110 millió forinthoz, itt tartunk most. A maga nemében egyedülálló, nem csak itthon, szerintem máshol is, hogy egy magánkezdeményezés, egy magánalapítvány és egy fesztivál ennyire kinőtte magát, egész Kalocsa összefogásává.”

Lakatos György a részletes programokról elmondta, hogy azok struktúrája idén sem változik. A fesztivál mindhárom napján lesz komolyzene, szórakoztató zene, népzene és világzene. A programsorba számos gyerekműsort, kiállítást, színházi előadást és még vásárt is beillesztettek. A két éve bevezetett újításhoz képest a helyszínekben sincs változás. A fesztivál központja a sétálóutca lesz, az ott felállított fesztiválszínpaddal és a színházzal. Az onnan legtávolabbi helyszín a Városi Kiállítóterem, a Szent István király templom a kettő helyszín között van.

Az ünnepélyes megnyitót is a Városi Kiállítóteremben tartják majd. A Kék Madár kitűzőket 500 forintban minimalizált áron árusítják majd, természetesen többet bárki adhat. A kitűző motívumát a kapcsolódó rajzpályázaton készült munkákból választják ki. E téren újdonság, hogy ebbe az előzetes munkába Paks városát is bevonták azzal a mottóval: „a híd összeköt”. Így a rajzpályázaton idén egy paksi és egy kalocsai győztest hirdetnek.

A 32. Kék Madár Fesztivál programja

Június 14, péntek

A fesztivál megnyitója délután 17 órakor lesz. A kapcsolódó kiállításon Náray Tamás divattervező, festő, író munkáit mutatják be Szabó András budapesti gyűjtő gyűjteményéből. A fesztiválmegnyitón Vigh Andrea hárfaművész, volt zeneakadémiai rektor fog muzsikálni.

A Spanyolországban élő Nárai Tamás akkor épp hazánkban tartózkodik, de a megnyitó idején Budapesten lesz halaszthatatlan elfoglaltsága. Ezért a művész a tárlathoz kapcsolódó könyvbemutatóját dedikálással egybekötve vasárnap délután négy órakor fogja megtartani, ugyanott. Aznap este a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar ad koncertet a Szent István király templomban, Kovács Péter vezetésével, három szólistával. Vigh Andrea egy Debussy-művet-, Balázs János egy Mendelssohn kettős versenyt fog játszani Kovács Péterrel, Lakatos György pedig Victor Máté fagottversenyét adja elő.

Este a fesztiválszínpadon a „Fesztiválkórus” – az egykori Ének-Zenei Általános Iskola tanulóiból szerveződött, több mint százfős formáció áll közönség elé. Mindeközben már nyílnak majd a sétálóutcai pavilonok, hogy ott kedélyes zsíros kenyerezés és borozás zárja a nyitónapot.

Június 15, szombat

Reggel kezdődik a kézműves mesterek vására a sétálóutcában, ugyanott lesz a gyerekeknek szóló program: ezúttal a Boridalok nevű trió ad gyerekműsort. Este a színházban a Katona József Színház kétszemélyes előadásában, Kertész Imre Sorstalanság című darabját láthatja a közönség, amelynek pár hete volt a bemutatója. A napot Tátrai Tibor alias Tibusz és Godfather nevű formációjának koncertje zárja.

Június 16, vasárnap

Délelőtt Szabó Balázs bandája játszik majd a sétálóutcában. Délután öt órakor a Budapest Bár lép fel Kis Tibivel, Lovasi Andrással és Behumi Dórival. Este a templomban a Concerto Budapest ad koncertet Keller Andrással, Mozart műveiből. Műsoron lesz a Figaro házassága nyitánya, az A-dúr zongoraverseny Érdi Tamással, valamint a 35., közkeletű ragadványnevén „Haffner” szimfónia – ez lesz a fesztivál záró koncertje.