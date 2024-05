Az Északi csoportban az éllovas Ladánybene első számú üldözője, a Ladánybenével azonos pontszámmal rendelkező, 2. helyen álló Helvécia szombaton pontokat hullajtott el Tiszasason. 2-0-ra is vezetett már a Helvécia a 24. percben, de előbb Benke Márk a 44. percben szépített, majd a 91. percben Török Máté öngóljával egyenlített is a Tiszasas. Vasárnap aztán kiderült, hogy ezzel az egy ponttal is tudott előzni a Helvécia, miután az éllovas kikapott Kecskeméten, az SC Hírös-Ép II. vendégeként. A Katonatelep fontos három pontot kasszírozott Ballószögön Sándor Tamás két góljával, így tartja a 3. helyet. A múlt heti, hazai pályán elszenvedett fiaskót követően győzni tudott Jakabszálláson a Jászszentlászló, Kele Martin a 89. percben, szabadrúgásból szerezte a három pont sorsáról döntő találatot. Akkor egyébként már 32 perce tíz-tíz emberrel küzdött a két csapat egy kettős kiállítás miatt.

A Helvéciai SE csapata.

Fotó: Vincze Miklós

Vármegye III., Északi csoport: Bugac-Kerekegyháza II. 2-1, Pálmonostora-Fülöpjakab 5-0, Vasutas SK-Ágasegyháza 3-3, Tiszasas-Helvécia 2-2, Tiszaalpár-Tiszaug 0-8, SC Hírös-Ép II.-Ladánybene 2-1, Ballószög-Katonatelep 0-2, Jakabszállás-Jászszentlászló 0-1.

Vármegye III., Észak

1. HELVÉCIA 24 17 4 3 77–39 55

2. LADÁNYBENE 24 17 3 4 88–35 54

3. KATONATELEP 24 14 4 6 63–34 46

4. SC HÍRÖS-ÉP II. 24 13 4 7 69–35 43

5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 24 13 4 7 45–34 43

6. TISZAUG 24 12 3 9 65–43 39

7. PÁLMONOSTORA 24 11 4 9 53–35 37

8. TISZASAS 24 11 3 10 56–58 36

9. BALLÓSZÖG 24 10 6 8 70–81 36

10. BUGAC 24 9 7 8 52–42 34

11. KEREKEGYHÁZA II. 24 9 2 13 70–74 29

12. VASUTAS SK 24 8 5 11 53–71 29

13. ÁGASEGYHÁZA 24 7 4 13 43–64 25

14. TISZAALPÁR 24 6 3 15 38–79 21

15. JAKABSZÁLLÁS 24 4 4 16 33–59 16

16. FÜLÖPJAKAB 24 0 2 22 30–122 2