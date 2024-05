A szülészeti fórumot a Születésünnep rendezvénysorozatot is megszervező Hírös Családmentor Egyesület (HÍRCSE) rendezte meg Kecskeméten, a régi SZTK nagytermében. A fórum nem új keletű, hiszen tavaly már több alkalommal szerveztek a szülészeti témák kapcsán fórumokat, mely mindig nagy érdeklődést váltott ki.

Szülészeti fórumon részt vett dr. Fekete Zoltán osztályvezető is

Fotó: Bús Csaba

Új szemlélet mentén dolgoznak

A kórház is nyitott az újfajta találkozásra, ahogyan dr. Fekete Zoltán, a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztály új vezetője is hangsúlyozta, szívesen betekintést engednek munkájukba, hogy a kismamák is értsék mikor, mi és miért történik. Újfajta, családbarát szemlélettel dolgoznak ma már. A cél, hogy a kismamák bizalommal érkezzenek a szülőszobára, érezzék, mindent azért tesznek, hogy az egészségesen beérkezett várandós az egészséges magzatával a szülés után ugyanúgy egészséges távozzanak, csak már külön-külön.

A szülészeti fórum célja

A mostani fórum is azt erősítette, hogy a kismamák megismerjék azokat a fiatal szülész-nőgyógyász orvosokat, illetve szülésznőket, akikkel a szülőszobán jó eséllyel találkozhatnak. Az orvosválasztás megszűnését nem pótolja, de enyhítheti ezen körülményt, ha van lehetőségünk személyesen látni, megismerni őket.

Dr. Fekete Zoltán osztályvezető főorvost elkísérte dr. Tóth Panka, dr. Bóka Bence, dr. Oskolás Odett, dr. Révész Edit, valamint a szülésznők közül Bodorné Ujlaki Georgina vezető szülésznő és Potondi Erika, Varjasi Darinka és Katona Ernő. Mint kiderült: Katona Ernő, aki tavaly év vége óta erősíti a csapatot, az országban az egyetlen férfi, aki a szülésznői hivatást választotta.

Császármetszés

A fórumon nagyon sok első babáját váró kismama vett részt. Többekben megfogalmazódott, hogy bár hüvelyi úton szeretné világra hozni gyermekét, mégis fél attól, hogy esetleg az orvos a császármetszés mellett dönt. Dr. Fekete Zoltán ennek kapcsán kifejtette: csak abban az esetben van császármetszés az osztályon, ha az valóban indokolt. Ők maguk is a természetes úton történő szülést preferálják. Annak sincs akadálya, ha valaki korábban császárral szült, hogy a második vagy harmadik babáját hüvelyi úton hozza világra, amennyiben az ő és a magzata egészsége lehetővé teszi.

Szülési terv

A szülésznőkhöz érkezett kérdés volt, hogy szeretik-e, ha valaki szülési tervvel érkezik. A szakemberek elmondták: nincs ellenvetésük. Ugyanakkor azt tartják a célszerűnek, ha valaki bizalommal érkezik a szülőszobára. Elhiszi, hogy ők is azért vannak, hogy neki a legjobb legyen, és ehhez nem kell lista. A kismamák higgyék el, ők is azt szeretnék, hogy minél gördülékenyebben történjen a szülés, csak olyan beavatkozások legyenek, melyek indokoltak. A szülés egy természetes folyamat, hosszú és olykor fájdalmas, de nem kell tőle félni. Ők ott vannak biztos háttérként és segítségként.