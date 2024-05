– Az itt élők bizalmának köszönhetően több ciklus óta képviselhetem szeretett városrészemet Baja képviselő-testületében. Munkám során mindig a hozzám fordulók szolgálatára és a közérdek előmozdítására törekedtem. Az elmúlt években számos útszakasz és közterület fejlesztését hajthattuk végre, emellett hosszú ideje az egész városra kiterjedően – jelentős vállalkozói összefogásnak köszönhetően – valósítjuk meg jótékonysági ételosztásainkat – mondta dr. Zöld László Csabáné.

Dr. Zöld László Csabáné képviselőjelölt

Fotó: Márton Anna

Hozzátette: prevenciós és egészségmegőrző szűrőprogramjaik is nagy érdeklődésre tartanak számot, az iskolai és hétvégi családi napokkal egyetemben.

– A kialakított jó gyakorlatokat kívánom továbbvinni, még nagyobb hangsúlyt helyezve az egyes szociális feladatok ellátására, játszóterek és zöldfelületek bővítésére, a napi problémák feltérképezésére és minél gyorsabb, hatékonyabb megoldására – emelte ki.

– Anyaként és nagymamaként nagyon fontos számomra, hogy környezetünket továbbra is Baja egyik legélhetőbb részeként őrizzük meg és fejlesszük –fogalmazott a képviselőjelölt.

Az elmúlt ötéves ciklusról elmondta: a 4-es számú választókerület önkormányzati képviselőjeként ebben az ötéves ciklusban is igyekezett mindent megtenni a városrész fejlődéséért. Képviselői pénzügyi keretét elsősorban járdaszakaszok megújítására használta fel. Így az Arad, Batthyány, Czirfusz, Deák, Kossuth, Petőfi, Széchenyi és Tóth Kálmán utcák több járdaszakaszát is sikerült megújítani.

– Nagyon fontosnak tartom a játszóterek építését és felújítását, ennek keretében sikerült a Déri-kertben, valamint a Rókus utcában és a Szabadság úton található játszótereket is fejleszteni. A Jókai utcában kerékpártárolót helyeztünk ki. A zöldterületek folyamatos karbantartását és fejlesztését hasonlóan kiemelt feladatnak tekintem. A városrész több helyszínén ültettünk fákat, a Széchenyi utcában fák védelmére szolgáló díszrácsokat helyeztünk ki, emellett kerékpártároló is került a közterületre. Több ingatlannál jelentett problémát a csapadékvíz nem megfelelő elvezetése, ezekben az esetekben a közterületi járdák, illetve útszakaszok átszintezésével, valamint új csapadék-elvezető csatorna kialakításával igyekeztük orvosolni a problémát. A biztonságos közlekedés szempontjából fontos közúti tükröket telepítettünk a városrész több pontján, emellett sárga színű felfestések, piktogramok is segítik a biztonságos közlekedést. Pályázati forrásból az iskolai sportpálya felújítása is megtörtént. A Fogadj örökbe egy keresztet! programunk keretében Baja több pontján köztéri feszületek újulhattak meg teljes mértékben, környezetükkel együtt. Ez úton is köszönöm a különböző fejlesztésekben résztvevők áldozatos munkáját – mondta dr. Zöld László Csabáné.

A következő időszakban további út- és járdaszakaszok fejlesztését tartja szükségesnek. Ennek keretében meg kell újítani szerinte a Bezerédi és az Erdész utcák burkolatát, a Damjanich és a Szarvas Gábor utcák Szabadság út és Szent Antal utca közötti szakaszait. Szükségesnek tartja a Damjanich, a Kálvária és a Rókus utcák kereszteződésében körforgalom kialakítását, a Bem és Kinizsi utcák több járdaszakaszának megújítását, valamint a vízszórásos temetkezés megvalósítását.