A csoport hét tagjára 2020 szeptemberében ütöttek rajta a rendőrök. Az elfogott gyanúsítottakkal szemben fejezték be és vádemelési javaslattal egy 42 betörésből álló sorozat nyomozását a Pest vármegyei nyomozók. Az akkori banda letartóztatott, vagy más ügyek miatt szabadságvesztését töltő tagjai lecserélődtek, ám az eredeti profilt meghagyták. A „cserecsapat” tagjait is elfogták – számolt be a police.hu oldalon a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Forrás: police.hu

A közel egy évig tartó sorozat a büntetőeljárás végére 42 betörésből, és 45,7 millió forint kárértékből állt össze. A banda egyes tagjainak személyi szabadságát a bíróság korlátozta, volt, aki más bűncselekménye miatt kezdhette meg elfogását követően a jogerősen kiszabott szabadságvesztését.

– Az évek teltek, ám tavaly őszre kiderült, a csapat újraszerveződött – azóta szabadlábra került régi, és frissen verbuvált tagok folytatták ott, ahol elődeik abbahagyták. Mindent vittek, amiből pénzt csinálhattak: páncélszekrényt, milliós értékű napelemeket, autót, dohányárut, betonkeverőt. A csapat hierarchiájában legelőkelőbb helyet betöltő H. Zoltán volt az első, akit a Pest vármegyei rablási detektívek a MEKTO közreműködésével előkerítettek. Egy tetőtéri rejtekhelyen bujkált, a helyszínt azonban földön és levegőből is biztosították kollégáink, így a menekülés kizárt volt – olvasható a közleményben.

Mint írták: H. Zoltán után sorra következtek a csapat időközben azonosított és felkutatott tagjai. Az április 17-én megtartott akcióban Baranya és Borsod vármegyei rendőrök, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek munkatársai vettek részt. Mára 12 tettessel szemben folyik nyomozás, nyolcat lopás bűntettével, négyet pénzmosással gyanúsítottak meg.

H. Zoltánt – elfogását és letartóztatását követően – I. József pótolta, akit börtönből ismert cimborája keresett meg, hogy töltse be a „megüresedett helyet”. A bandatagok bűnlajstroma még nem teljes, jelenleg közel tucatnyi, összességében több tízmilliós kárértékű betöréssel hozták őket összefüggésbe. – Erős azonban a gyanú, hogy a lista bővülni fog, hiszen az elődjüknek számító, 2020-ban elkapott csapatén is hétről 42-re növeltük ezt a számot – írták, hozzátéve, hogy a sorozat ügy teljes felgöngyölítését a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztályának munkatársai végzik.