A Déli csoport éllovasa, a Dunagyöngye SK ezen a hétvégén nagyon megdolgozott a három pontért, de megszerezte.

Borsódi gólszerzési kísérlet a Katymár elleni rangadón.

Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit

A Bácsbokodot látták vendégül, és a vitézül küzdő Bokod a 38. percben már 3-1-re is vezetett. Busa Bálint góljára Bölcskei Máté válaszolt, majd Újházi Zsolt duplázott. Hazai részről Dózsa Marcell még az első játékrész végén szépített, a második félidőben pedig már csak két hazai gól esett, Hesz Henrik és Bölcskei Máté szerezték, így alakult ki a 4-3-as végeredmény. A 2. helyen álló Kelebia a Felsőszentivánt győzte le magabiztosan - a hét haza gólból, amelyekre vendég részről nem érkezett válasz, Nyári Alvin négyet vállalt -, ráadásul a 3. helyezetthez képest az előnye is nőtt, négy pontra, miután a Katymár kikapott Bácsborsódon. A Katymár vereségét a Madaras kihasználta, küzdelmes meccsen 3–2-re győzött Hercegszántón, és fellépett a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. Kisszálláson már az idejét sem tudják, mikor győzték le utoljára a Garát, de ezena hétvégén ez megtörtént. Jakab Zoltán góljával a 31. percben a Gara szerezte meg a vezetést, a 41. percben azonban Kövecses László és Horváth Kristóf góljaival fordított a Kisszállás. A második félidőben hazai részről még Mintál Dominik is betalált, Kövecses László pedig megszerezte a második találatát, így 4-1 arányban győzött a Kisszállás.

Vármegye III., Déli csoport: Kelebia–Felsőszentiván 7-0, Bácsalmás II.–Tataháza 4-0, Kisszállás–Gara 4-1, Borota II.–Kenderes SE 3-2, Bácsborsód–Katymár 3-1, Dunagyöngye SK–Bácsbokod 4-3, Hercegszántó–Madaras 2-3.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 22 19 2 1 142–22 59

2. KELEBIA 22 17 2 3 94–29 53

3. MADARAS 22 15 4 3 78–34 49

4. KATYMÁR 22 15 4 3 75–35 49

5. GARA 22 15 1 6 91–43 46

6. BÁCSBORSÓD 22 13 1 8 82–39 40

7. KISSZÁLLÁS 22 11 2 9 49–37 35

8. BÁCSBOKOD 22 10 2 10 45–53 32

9. BOROTA II. 22 8 3 11 45–62 27

10. KENDERES SE 22 6 2 14 43–61 20

11. HERCEGSZÁNTÓ 22 4 1 17 35–96 13

12. FELSŐSZENTIVÁN 22 4 0 18 33–101 12

13. BÁCSALMÁS II. 22 3 2 17 29–87 11

14. TATAHÁZA 22 0 2 20 18–160 2