Közönségbe ugrik, metálarcra oktat a magyar banda az Eurovízión

Az AWS május 2-án állt először színpadra a lisszaboni Altice Arénában – adja hírül az MTVA. Siklósi Örs énekes így értékelte a próbát:

„A Dal előtt nem szerepeltünk televíziós műsorban, így már ez is új élmény volt számunkra. Rendkívül profi körülményekkel találkoztunk Lisszabonban: a színpad és a pirotechnika is hatalmas. Először a koreográfiára koncentráltunk, nagyon rugalmas és segítőkész a stáb, így néhány dolgon változtattunk is, hogy minden mozdulat jól jöjjön ki.”