Meg lehet érteni Végh Gábort. Ő a Zalaegerszeg futballklubjának az elnöke és egyben tulajdonosa, sokat tett a csapatért, felvitte a másodosztályból az elsőbe, majd benn tartotta, csak elismerést érdemel. A hét végén kezdődik a bajnokság új idénye, a ZTE a Mol Fehérvárt fogadja vasárnap kora este, és az élet pikánsabbá tette számára ezt a találkozót, mint remélte: a fehérváriak egy héttel a rajt előtt elcsaklizták tőle a klub­igazgatóját.

Ugyanakkor meg lehet érteni Sallói Istvánt is. Végh Gábor őt vitte el Zalaegerszegre sportigazgatónak, és a jelek szerint remek munkát végzett. Mint már említettük, a csapat sikeres három éven van túl, amiben a két vezető érdeme elvitathatatlan, az egyik az anyagi, a másik a szakmai feltételek megteremtésével járult hozzá a feljutáshoz, illetve a kétszeri bennmaradáshoz. Az anyagi feltételek ugrásszerűen biztosan nem javulnak, tehát a ZTE várhatóan továbbra is a kiesés elkerülésének a céljával vág neki a következő idénynek is, azaz szakmailag nincs új kihívás – persze hogy vonzó a sportigazgatónak, ha olyan helyre hívják, ahol előbbre léphet, ahol a célok magasabbra törőek.

És meg lehet érteni a Mol Fehérvárt is. A klubnál jelenleg zavaros a helyzet: a csapat már az első fordulóban elköszönt a nemzetközi porondtól, a sok sérülés miatt a vezetőedző tucatnyi játékosra építhet, légiósokat kellett száműzni a tartalékokhoz, azaz a kupa­kudarc után felmondott Kovács Zoltán sportigazgató nehéz örökséget hagyott maga után. A sorok rendezéséhez tapasztalt sportigazgatóra van szükség, és ha bárki körülnéz a szakmában, Sallói István juthat elsőként az eszébe, aki már több helyen is bizonyított. Arról nem is szólva, hogy a Videoton játékosaként lett ismert futballista, az Év játékosa, válogatott, szóval a múltja okán komoly a kötődése a fehérvári klubhoz.

A klubigazgató kulcsposzt a mai labdarúgásban:

az edzők jönnek-mennek, és ő az, aki szakmai szempontból az állandóságot képviseli, aki hosszú távon felel azért, hogy a klub filozófiája a megfelelő szinten tetten érhető legyen a keretben. A ZTE elnöke haragudhat, de nála minden tiszta, a csapata lényegében készen áll a rajtra, tehát kár lenne cserbenhagyásként megélnie a történteket, Fehérvárott viszont a helyzet zavaros, nem csoda, hogy a klub felvállalta a csábító szerepét. Végh Gábor már bejelentette Sallói István távozását, a Vidi még nem az érkezését, és egy biztos: a szereplőknek ezen az ügyön nagy kár lenne összeveszniük.