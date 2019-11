Luis Enrique visszatér a spanyol válogatott élére

A 49 éves szakembert a tavalyi, oroszországi világbajnokság után nevezték ki szakvezetőnek, de személyes okokra hivatkozva márciusban és júniusban sem ült le a nemzeti együttes kispadjára az Eb-selejtezőkön, majd később lemondott posztjáról lánya súlyos betegsége miatt. A kilencéves Xana augusztus végén elhunyt csontrákban.

Enrique távollétében, majd távozása után a nemzeti csapat vezetését Moreno vette át, a korábbi segédedző tavasszal és nyáron mindhárom találkozóján győzelemre vezette a válogatottat, majd irányításával – immár hivatalosan is szövetségi kapitányként – hat meccsből négyszer nyert és két döntetlent játszott a csapat. Ezzel a spanyolok az F csoport élén zártak, öt ponttal Svédország előtt.

BREAKING: Luis Enrique has been re-appointed as Spain manager.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2019