Gulácsiék a Dortmundot fogadják szombaton

Gulácsi Péter csapata, a Leipzig a Borussia Dortmundot fogadja a német labdarúgó Bundesliga 25. fordulójának szombat esti rangadóján.

A második helyen álló vendégeket és a hatodik hazaiakat mindössze három pont választja el egymástól, mindez jól mutatja, milyen éles küzdelem várható a bajnokság hajrájában a BL-indulást érő helyekért.

A lipcseiek elvesztették utóbbi két bajnoki meccsüket, ezzel együtt még mindig az övék a harmadik legjobb hazai mérleg a mezőnyben, míg a BVB december eleje óta veretlen a Bundesligában, ebben az időszakban kilenc meccsen öt győzelem és négy döntetlen a mérlege.

A címvédő és éllovas Bayern München ezúttal Freiburgban lép pályára. A házigazdák ugyan csak öt pontra vannak az osztályozós helytől, de otthon nagyon eredményesek: legutóbb november elején kaptak ki saját közönségük előtt.

A bajorok a múlt héten tíz győztes bajnoki után nem szereztek gólt, amikor a Dárdai Pál vezette Hertha BSC ponttal távozott az Allianz Arénából. A berliniek most is idegenben szerepelnek, s ezúttal is bravúrra lesz szükségük a pontszerzéshez, miután a harmadik helyen álló Schalke lesz a vendéglátó.

Szalai Ádám csapata, a Hoffenheim Augsburgban próbál javítani gyenge idegenbeli mérlegén, a Kölnben aratott november eleji siker óta ugyanis ötször kikapott, kétszer pedig döntetlent játszott vendégként. A rivális a nyolcadik helyet foglalja el a tabellán, jobb gólkülönbségével megelőzve a kilencedik Hoffenheimet.