Vasárnap villanyfényes meccset játszik a KTE

Az NB III. Közép csoportjában szereplő KTE HUFBAU vasárnap ismét a Széktói Stadionban lép pályára, a bajnokság 8. fordulójában a Dunaharaszti MTK látogat a lila-fehérekhez. A mérkőzés érdekessége, hogy hosszabb szünet után ismét villanyfényes összecsapásra kerül sor.

A DMTK szezonja egyelőre hasonlít a tavalyira, az akkor még a Nyugati csoportban szereplő gárda akkor sem remekelt ősszel, kieső helyen is töltötte a telet. A nyári csoportváltás egyelőre nem hozott fordulatot, a Haraszti nem tudott még meccset nyerni, a két döntetlenjük után ráadásul utóbbi négy fellépésükön még a pontszerzés sem jött össze. Hiba lenne azonban leírni és lebecsülni a szebb napokat is megélt klubot, hiszen tavasszal is megmutatták, hogy küzdeni nagyon tudnak, ezért is tudták mélyről visszakapaszkodva, az utolsó fordulóban megőrizni NBIII-as tagságukat. Króner Péter vezetőedző az eredménytelenség ellenére most is pozitívan és magabiztosan várja a kecskeméti bajnokit: – A táblázaton elfoglalt helyünk nyilván mutat valamit az erőviszonyokról. Ettől függetlenül nem feltartott kézzel megyünk Kecskemétre, hiszen számunkra minden pont rendkívül szükséges lenne most. A csapatban én érzem már az első győzelmet, akár meglepetés formájában is, ebben reménykedem most is. Volt nagyobb különbségű vereségünk is a bajnokságban, ennek ellenére a meccsek többségében partiban vagyunk ellenfeleinkkel. Az a bizonyos kis plusz hiányzik a sikerhez, de a csapat most már eléggé ki van hegyezve arra, hogy tényleg nyerjen. Éppen ezért sem fogjuk feltenni a kezünket vasárnap.

Zoran Kuntics az andráshidai kupameccs után elégedetten értékelhetett, felszabadult játékkal sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. A pécsi meccs előtt meghatározó játékosok dőltek ki, illetve a múlt héten is akadtak, akik betegség miatt hiányoztak, azonban mindenki felépülni látszik. A KTE HUFBAU a szezon első periódusában játszotta tulajdonképpen az élcsapatok elleni rangadókat, vasárnap egy olyan szakasz következik, amikor a tabellán mögöttünk helyezkedő riválisok ellen kellene begyűjteni a pontokat, ezzel is felzárkózva a dobogósokra. Éppen ez a célja Zoran Kunticsnak is, aki most is elsősorban saját játékosai erősségeire szeretne építeni:

– Nekünk elsősorban az a fontos, hogy a beteg és sérült játékosok felépüljenek, ez vélhetően így is lesz, remélhetőleg mindenki rendelkezésre fog állni. A kupameccsen magabiztosan nyertünk, jól is játszottunk, mondhatom azt, hogy a pécsi meccs után az önbizalmunk visszajött. Most jó úton haladunk, jó csapat leszünk. Függetlenül attól, hogy a DMTK utolsó a tabellán, ez nem téveszt meg minket. Bár nyeretlenek, de pontot szereztek a Szentlőrinc és a Kozármisleny ellen is, én jó meccset várok. Ha a valódi arcunkat mutatjuk a vasárnapi meccsen, akkor mi leszünk a találkozó esélyesei. Véletlenül sem becsüljük le ellenfelünket, de a célunk az, hogy minél gyorsabban befogjuk a dobogós csapatokat.