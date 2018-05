Ünnepre készülnek a KRC gárdájánál

Ma pezsgőt bonthatnak, és ünnepelhetik a bajnoki bronzérem megszerzését a HÉP-Kecskeméti RC-nél. Ehhez az kell, hogy legyőzzék a Pénzügyőrt a Messzi István Sportcsarnokban.

Söpréssel söpörheti be a bronzérmet a férfi NB I.-ben a HÉP-Kecskeméti RC, ha az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban a harmadik csatát is megnyeri a Pénzügyőr ellen. Az első találkozón 65 percre volt szükség a hírös városiak 3:0-s sikeréhez a Messzi-­csarnokban, a második meccs már hosszabbra sikeredet a fővárosiak otthonában, de idegenben is 3:0-ra győzött a KRC. Ha a ma 19 órakor kezdődő harmadik mérkőzésen a kecskeméti forgatókönyv szerint alakul az összecsapás, akkor könnyen lehet, hogy 20.15 órakor pezsgő folyik a sportcsarnokban.

– Remélem, hogy összejön a siker, szeretnénk végleg lezárni ezt a párharcot, de a pezsgőt azért nem veszem meg előre – mondta Török Roland, a KRC feladója. – Az előző idényben, a Szolnok játékosaként nem jött össze a bronzérem, tehát nem tudom, hogy milyen érzés, még soha nem voltam harmadik helyen végzett csapat tagja az NB I.-ben. Nagyon bizakodó az egész csapat, ünnepelni szeretnénk. Ha úgy játszunk, mint az első meccsen, akkor nem lehet gond, miénk lesz a bronzérem kedd este. A párharc megkezdése előtt volt bennem egy kis félsz, hogy maga alatt lesz a gárda, mert nem sikerült bejutnunk a döntőbe. De aztán az első meccsen bebizonyosodott, hogy feldolgoztuk a kudarcot.

A fővárosi mérkőzésen pályára lépett Roland két testvére is. Patrik a Pénzügyőrben, Szabolcs a KRC-ben.

– Nagyon jó érzés volt. De az lenne a legjobb, ha mindhárman egy csapatban szerepelnénk. Ez azonban nem valószínű, hogy bármikor is megvalósul, mivel mindhárman ugyanazon a poszton játszunk – tette hozzá Török Roland.