Tízet gurított edzőmeccsen a ScoreGoal

A bajnoki szünetben sem tétlenkedik az NB I.-ben szereplő kecskeméti futsalcsapat, a ScoreGoal.

Csütörtökön az Aramis otthonában játszott edzőmérkőzést a hírös városi gárda, és 4–0-s első félidő után 10–0-ra megnyerte a találkozót.

– Köszönjük az Aramisnak, hogy vállalták az edzőmeccset – fejezte ki háláját a hazaiaknak Koós Károly, a kecskeméti vezetőedző. – A két csapat más lelkülettel mehetett bele a meccsbe, hiszen a budaörsiek már kiharcolták a felsőházi rájátszást, számunkra az új érkezők adtak új impulzusokat. Ez látszott is a mérkőzés képén. Csővári védett Tombácz helyett, és jól teljesített, ő is kellett ahhoz, hogy az első játékrészt nullára kihozzuk. A második felvonásban is jól játszottunk, sikerült tovább növelni az előnyt. Ha nem 0–10 lett volt a végeredmény, akkor is szemmel látható lenne, hogy az új érkezők sokat lendítettek rajtunk, más lett a csapatunk ritmusa. Jó a csapatkohézió, gyorsan összeálltak a fiúk. Hétfőn Tolnán játszunk hírverő meccset. Folytatjuk az építkezést, koncentráltan az alapszakasz utolsó két meccsére készülünk, hogy jó szájízzel vághassunk neki az alsóházi rájátszásnak.

A gárda bajnoki meccsen legközelebb február 7-én, Debrecenben lép pályára.