Rangadót vív otthon a megyei éllovas

Ezen a hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú labdarúgó-­bajnokságban.

Szombat, 16 óra

Tiszakécskei LC II.–Kecskeméti LC

V.: Kiss László (Berger Tibor, Bán Kristóf).

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – Az elmúlt hét végén már kicsit jobban nézett ki a játékunk, mint korábban, de nem jött össze a pontszerzés. Ezen a héten is sokat dolgoztunk, aminek előbb vagy utóbb, de meg kell lennie az eredményének. A Kecskemét elleni mérkőzés nem lesz könnyű, mert a játékosok közül többen is családi rendezvényeken vesznek részt, így kevesen leszünk, foghíjas lesz a csapat. Abból a hullámvölgyből való kijövetel, amiben vagyunk, már a csapaton múlik. Nagyon remélem, hogy most hét végén már meg fog törni ez a rossz sorozat.

Lajosmizsei VLC–Kecel FC

V.: Kaszala Mihály (Horváth Béla, Borbényi Miklós).

Juhász Miklós, a Lajosmizse csapatkapitánya: – Jó, szívós csapatnak tartjuk a Kecelt, teli van rutinos játékosokkal, tehát nem téveszt meg bennünket az, hogy a múlt héten betliztek hazai pályán a Szabadszállás ellen, így aztán kemény ellenfélre számítunk, kemény ellenfélre készülünk. Nálunk sajnos továbbra is vannak hiányzók, de ez sajnos egy bajnoki idény dereka felé közeledve már szinte természetes. Nem lesz könnyű itthon tartani a három pontot, de mindenképpen az a célunk, hogy pontot, pontokat szerezzünk hazai pályán. Várjuk a szurkolóinkat, akik minden bizonnyal egy küzdelmes, kiélezett mérkőzést láthatnak majd, és azon leszünk, hogy a bizalmukat győzelemmel háláljuk meg.

Vasárnap, 16 óra

Bácsalmási PVSE–Kerekegyházi SE

V.: Szűcs Gábor (Katona György, Tóth István).

Teslic Igor, a Bácsalmás vezetőedzője: – Minden hazai mérkőzésünkre úgy készülünk, hogy hazai pályán, a mellettünk jóban-rosszban kitartó, hűséges közönségünk előtt csakis a három pont az elfogadható eredmény. Küzdünk kisebb-nagyobb sérülésekkel, ennek ellenére bizakodóak vagyunk. Ismerjük a Kerekegyházát, hiszen az őszi rajt előtt játszottunk már velük egy kupamérkőzést. Annyit már most megígérhetek, hogy a mostani és a korábbi mérkőzés között óriási lesz a különbség, a pálya minősége, mérete miatt. Reméljük, hogy sikerül örömet szereznünk a szurkolóinknak.

Jánoshalmi FC–Akasztó FC

V.: Ézsiás Gábor (Herceg Tamás, Krepsz László).

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – A bajnokság elején, Bácsalmáson sajnos betliztünk egyet, azt követően azonban visszatért arra az útra a csapat, amelyen tavasszal járt. Hogy nem csak a levegőbe beszélek, azt igazolja, hogy azóta rúgtunk kétszer négy, illetve egyszer három gólt, és a meccseken a csapatjáték is olajozottan működött. Ami a keretet illeti, mindössze egy hiányzónk van, Ikotic Dániel, aki combhúzódással bajlódik, így nyugodtan kijelenthetem, hogy a legjobb összeállításunkban tudunk pályára lépni, a mesternek vannak variációs lehetőségei. Az Akasztó ellen mindenki minket tart az esélyesnek, véleményem szerint nem is járnak messze az igazságtól, ugyanakkor az Akasztó a közelmúltban olykor megtréfált bennünket. Azon leszünk, hogy ezen a hét végén ez ne történhessen meg, a célunk mindenképpen a három pont itthon tartása.

Kalocsai FC–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Gargya Balázs (Fodor Lajos, Juhász Szabolcs).

Kohány Balázs, a Kalocsa játékos-edzője: – Gratulálok a Kiskunfélegyházának a kupában való továbbjutáshoz. Ez is bizonyítja, hogy a KHTK egy nagyon jó csapat, és ennek szellemében is komolyan készülünk a hét végi mérkőzésre, nem altat el a félegyháziak eddigi bajnoki szereplése, nálunk továbbra is ők a bajnokság egyik esélyesei. Megpróbálunk alaposan felkészülni belőlük annak érdekében, hogy képesek legyünk folytatni jó sorozatunkat. Nem lehet más célunk hazai pályán, mint hogy gyűjtsük a három pontot.

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza edzője: – A bajnokság listavezetőjéhez utazunk idegenbe, azt gondolom, hogy a mérkőzés tekintetében ez önmagáért beszél. Mivel nekünk rosszul sikerült a rajt, már most hét végén javítani szeretnénk ezen, nem is lehet más a célunk, mint pontokért utazni Kalocsára.

Kiskőrösi LC–Harta SE

V.: Vörös Gábor (Molnár Alex, Juhász Andor).

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Nem tagadom, nem jött jól nekünk ez a bajnoki szünet, hiszen lendületben volt a csapatom, bár remélem, hogy e megállapításra a jelen idő is helytálló. A hétvégére szerettem volna meccset szervezni, hat olyan csapatot megkerestem, amelyik vagy szünnapos volt, vagy szintén elmaradt a mérkőzése kupaellenfél elfoglaltsága miatt, de nem sikerült. Ezzel együtt remélem, hogy lendületben maradunk. Szép sorozatot indítottunk el az első négy fordulóban, és tudom, hogy minden sorozat megszakad egyszer, de azon leszünk, hogy a miénk minél később szakadjon meg. A Harta kiszámíthatatlan csapat, nem könnyű ellenfél, szerencsére több ex­dunaújvárosi játékosuk is van, őket jól ismerem, nagyjából tudom, kik azok, akiket ki kell kapcsolni a játékból ahhoz, hogy eredményesek lehessünk. Harta nincs túl messze Kiskőröstől, így bizonyára érkeznek vendégszurkolók is, a hazaiakat is várjuk szép számban, meggyőződésem, hogy sokan lesznek a mérkőzésen, és nem is bánják meg, hogy kilátogatnak. Nagy csata várható, de ahogy mondtam, szeretnénk folytatni a sorozatunkat, és mindent elkövetünk azért, hogy ezen a hét végén is győztesen hagyjuk el a pályát, és erre minden esélyünk megvan, hiszen nagyon jól összeállt a keret, mindenkinek megtaláltuk a neki ideális helyet.

Szabadszállási SE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Papp Gergely (Szabó Gábor, Papp Roland).

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Ismerjük a Kiskunhalas fia­tal csapatát. A Magyar Kupa első fordulójában Kiskunhalason játszottunk, ott nagyon nehezen, de 2–0-ra meg tudtuk verni őket. Most mindenképpen azt gondolom, hogy az eddigi játékunk alapján győzelemre számíthatok hazai pályán. Természetesen minden mérkőzés háromesélyes. Mi a saját gyors és támadójátékunkat fogjuk játszani, remélem, hogy ez a győzelemhez elég lesz. A bajnokságban célunk továbbra is a dobogós hely. Véleményem szerint van öt-hat olyan csapat, amely erősebb, mint a többi, de azért mi bízunk magunkban.M. A.

A megyei I. osztály állása

1. KALOCSA 5 5 0 0 18–4 15

2. SZABADSZÁLLÁS 5 4 1 0 19–6 13

3. KISKŐRÖS 4 4 0 0 12–3 12

4. HARTA 5 3 1 1 16–9 10

5. JÁNOSHALMA 4 3 0 1 13–7 9

6. KECEL 5 2 2 1 9–11 8

7. BÁCSALMÁS 4 2 1 1 12–9 7

8. AKASZTÓ 5 2 0 3 4–9 6

9. KECSKEMÉTI LC 4 1 2 1 14–8 5

10. KHTK 4 1 1 2 6–5 4

11. LAJOSMIZSE 5 1 1 3 4–9 4

12. KEREKEGYHÁZA 4 1 0 3 6–12 3

13. SOLTVADKERT 5 0 1 4 3–12 1

14. TISZAKÉCSKE II. 4 0 0 4 2–15 0

15. KISKUNHALAS 5 0 0 5 4–23 0