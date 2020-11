Rangadót vív Kozármislenyben a Kecskeméti TE

Bár a hét elején hajszál híján téli szabadságra vonult a teljes mezőny, mégis úgy alakult, hogy folytatódnak az NB III. küzdelmei, így a Kecskeméti TE megkezdi pokoli nehéz, három rangadóból álló sorozatát az NB III. Közép csoportjában. A sorozat első állomása szombat délután Kozármisleny lesz.

A hét elején még úgy tűnt, hogy az idei évre lezárult az NB III.-as bajnokság, szerdára azonban végül az a döntés született meg az MLSZ-ben, hogy mégis van folytatás, csak immáron zártkapus formában.

A hétvégi, 18. fordulóbeli ellenfél, a harminckét megszerzett pontjával az 5. helyen álló Kozármisleny kifejezetten jó formában várja Gombos Zsolt csapatát. A szezonkezdés előtt a dobogós helyezés megszerzését célként kitűző Kozármisleny zsinórban négy bajnoki sikerrel a háta mögött fogadja a hírös városiakat, a legutóbb a jó erőkből álló Taksonyt verték meg hazai pályán 3–1-re. Jelena Richárd együttese most így az ötödik helyen áll, de extra motivációt jelent nekik az, hogy csupán hat pontnyira vannak lemaradva a kecskemétiektől, és egy győzelemmel nagy lépést tehetnének céljaik teljesítése felé.

A kecskeméti gárda egy hullámvölgyet követően idegenben legyőzte a Taksonyt, majd a Rákosmente ellen is nyerni tudott a Széktói Stadionban, ami egy rangadókból álló sorozat előtt mindenképpen biztató. Szükség is van a bizakodásra, no meg a jó teljesítményre, hiszen a kozármislenyi fellépés után a jelen pillanatban éllovas kecskeméti gárda a harmadik Iváncsát fogadja, azután pedig a negyedik helyen álló FTC II. csapatát. Nem ígérkezik könnyű feladatnak a hajrá, hiszen a keretben egyre több a sérült, a hiányzó, ráadásul a kecskemétieknél ezen a hétvégén Vágó Levente sem lesz bevethető eltiltás miatt.

– Furcsa az egész, ami most kialakult a futballban, hiszen a héten gyakorlatilag minden nap másfajta verzió látott napvilágot a folytatást illetően – utalt vissza a viszontagságos hétre Jelena Richárd, a HR-RENT Kozármisleny vezetőedzője. – Szerettünk volna eljutni arra a szintre, hogy mire erre mérkőzésre kerül a sor, az rangadó legyen a Kecskemétnek is és nekünk is. Zsinórban négy győzelmen vagyunk túl, előtte is voltak jó dolgaink, most érkeztünk meg úgy a bajnokságba, hogy egy ki-ki meccset tudunk véleményem szerint játszani, amelyen nagyon szeretnénk itthon tartani a három pontot. Döntő lesz a forma, illetve az is, hogy ki milyen kerettel tud kiállni, sőt, ebben a szokatlan szituációban talán az utóbbi még inkább mérvadó. A játékosokat egyébként szerintem egyik oldalon sem kell külön motiválni.

– Nagyon pozitív és biztató a számomra, hogy azok után, hogy kedd éjjel kiderült, hogy mégis folytatódik a bajnokság, másnap semmilyen negatív megnyilvánulást nem hallottam – kezdte szinitén az előzményekkel Gombos Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője. – Sőt, szerdán remek volt a hangulat az edzésen, ami engem is nagyon feldobott. Egy hónap van még hátra az őszi idényből, és lehet, hogy a mostani helyzet problémás, de az is sok problémát okozott volna, ha ezeket a meccseket mind jövőre kellett volna pótolni. Ami az előttünk álló feladatot illeti, nagyon nehéz mérkőzésre készülünk, kitűnő játékosok alkotják a Kozármislenyt, de az erősségeik mellett a gyengeségeiket is igyekeztünk folyamatosan feltérképezni. Készülünk, edzünk rendesen, nekünk is kitűnő játékosaink vannak, ha mentálisan rendben leszünk az utolsó két meccshez hasonlóan, akkor eredményesek lehetünk. Erre szükségünk is van, hiszen a célunk eléréséhez folyamatosan gyűjtögetnünk kell a pontokat.

A mérkőzést szombaton, 13 óra 30 perces kezdettel vívják meg, a találkozó az MLSZ előírásainak megfelelően zárt kapus.