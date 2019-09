Profi szerződést kapott a fiatal csengődi tehetség

Csengőd, Izsák, Székesfehérvár, MTK. Eddig ezek voltak Molnár Bence futballista pályájának az állomásai. Most újabb mérföldkőhöz érkezett a fiatal tehetség, aláírta ugyanis élete első profi szerződését.

Aláírta élete első profi szerződését az MTK Budapest csapatánál Molnár Bence. Hosszú utat tett meg a Csengődről induló tehetség.

– Az első lépés az volt, amikor öt évesen a bátyámat, Ferit, elkísértük édesapámmal a Bozsik-program keretein belül megrendezett focitornára Akasztóra, ami egyben válogató is volt. Mindez 2005-ben történt. A csengődi edző, Supka Sándor rám nézett, és szólt, hogy ne ácsorogjak, álljak be az ovisok közé. Megfeleltem, mentünk a következő megméretésre, Izsákra. Azt az akadályt is vettem, maradtam Izsákon, Gréczi Gábor irányítása mellett szinte minden tornán győztünk, remek kis csapatunk volt – mesélt a kezdetekről Molnár Bence, akinek 2011-ben, tizenegy évesen, döntenie kellett: marad Csengődön, vagy költözik Székesfehérvárra, ahol felfigyeltek a tehetségére és amatőr szerződést kapott. Az édesapja egy éven keresztül hetente kétszer fuvarozta a Fejér megyei városba, hétvégén pedig a meccsekre, de egy idő után már több edzésre volt szüksége. A család arra voksolt, hogy költözzön Fehérvárra.

– Fehérvárott óriási segítséget kaptam az Illés családtól, ha nincsenek, lehet, hogy feladom. Laci bácsi és Zsuzsó anyu fia, Áron a csapattársam volt, és jól összebarátkoztunk; ő a kapuban állt, én előtte, a védelem tengelyében. A család felajánlotta, hogy költözzek hozzájuk a Székesfehárvártól öt kilométerre lévő Úrhidára. Mindezért cserébe nem kértek semmit. Úgy bántak velem, mintha a saját gyerekük lennék. Mindig hálás leszek az Illés családnak!

A Viditől az MTK-hoz ment 2015-ben, az óta a klub kötelékébe tartozik, folyamatosan erőssége a fővárosiak korosztályos együtteseinek. A 18 éves tehetség a bajnoki címet megnyerő U19-es csapat egyik favoritja volt a legutóbbi szezonban szezonban. A belső és jobb oldali védőként bevethető játékos szeptembertől 2022-ig tartó profi szerződést írt alá a kék-fehéreknél, akik egy évre kölcsön adták az MTK-hoz hasonlóan szintén NB II-es Vácnak.