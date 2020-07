Örkényben meccselt a Kecskeméti LC

A Pest megyei másodosztályú Örkény vendége volt a hétvégén a megyei első osztályú Kecskeméti LC. A jó iramú mérkőzést 2–1 arányban a hazai csapat nyerte.

A Pest megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában szereplő Örkény vendége volt szombaton a Kalocsa elleni idegenbeli kupamérkőzésre készülő, a nyáron minőségi igazolásokkal megerősödött Kecskeméti LC. A csapat kispadjáról az edző, Nagy Lajos családi esemény miatt igazoltan volt távol, így ezúttal Karakas Ferenc, az egyesület elnökhelyettese és szakmai vezetője foglalt helyet a vendégek padján. Jó iramú, küzdelmes mérkőzésen gól nélküli első félidőt követően az egy perccel korábban beállt Tóth Kornél megszerezte ugyan a vezetést a kecskemétieknek, a hajrában azonban fordított a hazai gárda.

Örkény–Kecskeméti LC 2–1 (0–0)

A Kecskeméti LC összeállítása: Erdélyi – S. Juhász, Zsoldos, Módra, Stein – Varga, Patvaros, Maczelka, Nemesvári – Gaál, Szűcs. Csere: Szedmákn Bozsik, Major, Tóth Kornél, Kőrös, Hárí, Csordás. A kecskeméti gól szerzője: Tóth Kornél.

– Ezt a mérkőzést csak azért nem minősíthetjük kupafőpróbának, mert szerdán még egy előkészületi mérkőzésen, Törtelen pályára lépünk, de a célt, vagyis az új játékosok összekovácsolását kiválóan szolgálta ez a találkozó – nyilatkozta a mérkőzést követően Karakas Ferenc. – Több új ember is pályára lépett a sorainkban, többek között Gaál Márk. Egy motivált, jó focit játszó, sokat futó ellenféllel találkoztunk, akikkel bajnoki mérkőzésre emlékeztető kemény, sok adok-kapokkal teli, nagy iramú mérkőzést vívtunk. A vezetést mi szereztük meg egy szép találattal Tóth Kornél révén, a hazaiak azonban a hajrában fordítani tudtak. Most nem bosszankodom azon, hogy meglehetősen vitatható volt mind a két találat a találkozón, amelyen meglehetősen lejtett a pálya a hazaiak számára, inkább annak örülök, hogy nagyon jó felfogásban játszott a csapatom, no meg annak is, hogy a mérkőzést megelőző edzéseken begyakoroltakat máris viszontláthattam. Elégedett vagyok tehát ezzel a megmérettetéssel, hiszen jó játékfelfogásban, remek játékfegyelmet tanúsítva focizott a csapatom. Az ellenfelet is jól választottuk meg. Tavasszal bajnokin sikerült győznünk Kalocsán, így a hétvégi kupamérkőzésen minden bizonnyal fűti a visszavágás vágya a kalocsaiakat, és az bizony nem lesz egy könnyű feladat. Szándékosan olyan ellenfelet kerestünk, amelyik a Kalocsához hasonló felfogásban játszik, hiszen a hétvégén számunkra a kalocsai kupamérkőzéssel indul az idei idény, és az Örkény személyében megtaláltuk ezt az ellenfelet. Elégedett vagyok a csapatommal.