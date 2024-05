Egy újabb különleges összeállítást készítettünk az olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból. Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Forrás: Olvasói fotó

Bérmálkozás

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike 10 éve elhunyt szeretett édesanyjára emlékezne ezzel a régi fényképpel, emlékét ma is a szívében őrzi 1950 körül készült a fotó, bérmálkozás alkalmából, melyen az édesanya, Csőke Gizella balról látható keresztanyja mellett. A kép jobb oldalán húga, Erzsébet ül, aki idén ünnepli a 90. születésnapját. Olvasónk bízik benne, örömet szerez számára ezzel a régi fényképpel.

Forrás: Olvasói fotó

Wartburg

Kecelről Flaisz Jánosné egy számára kedves fotóval nosztalgiázna. Mint írja: 45 éve hűséges előfizetője lapunknak, és nagyon kedveli a múltidéző fényképeket. Ez az 1997-es fotó a család egykori „sztár” autóját örökítette meg fiával, Tamással az udvarukon. Az autót nagyon szerették, főként kényelméért.

Forrás: Olvasói fotó

Kert

Páhiról Andrássy Gyula egy régi családi fotót mutatna be, mely a 80-as években készült. Felesége, Makány Mária és kisebb fiúk Tamás látható a felvételen a kertjükben, melyet nagy odaadással gondoztak. Olvasónk e fotóval is szeretettel gondol a közelmúltban elhunyt feleségére.

Forrás: Olvasói fotó

Majális

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a közelgő majális kapcsán egy 2000 körül készült fotót osztana meg egy régi majálisról. A gazdakör szervezésében nagy népszerűségnek örvendtek a zenés ébresztős május elsejei lovaskocsis felvonulások. Gyakran a menet végső cél állomása egy svájci barátjuk Walter volt, aki haláláig Ágasegyházán élt. Olvasónk ma már nyugdíjas, de tiszteletbeli elnöke a Gazdakörnek, melynek tagjai ma is éltetik a régi hagyományokat.

Forrás: Olvasói fotó

Eligazításon

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 1983-as esztendőt idézné fel a katonaságnál eltöltött emlékei kapcsán. A kecskeméti hadkiegészítő parancsnokság hivatásos állományának egy része lövészeti eligazításra sorakozott fel.

Forrás: Olvasói fotó

BÁCSBER

Kecskemétről, Csordás Erzsébet egykori BÁCSBER dolgozóként már nagyon készül a jövő hétvégi találkozóra. Bár a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalat, azaz a BÁCSBER már több mint 30 éve megszűnt, a régi kollégák nem engedték el egymás kezét. Szeretnek nosztalgiázni. Ez a fénykép 1979 körül készült egy BÁCSBER ifjúsági kiránduláson a hegyekben. Látható rajta többek között Egervári Endre, Vincze Miklós és édesapja, Ottó, valamint Csordás Erzsébet.