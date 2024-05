A Nádasdy Parkban reggeltől rotyogtak a kondérokban a finomabbnál finomabb fogások, ugyanis Baráti Főzőfesztivált is hirdettek erre a napra. Például főztek csirke pörköltet és még szürke marha pörkölt is készült.

Öko-Fesztet és Főzőfesztivált rendeztek Kecskeméten

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Mivel az eseményt anyák napján tartották, természetesen nem maradhatott el az édesanyák köszöntése sem. A parkban felállított színpadon gyermekek kedveskedtek műsoraikkal a közönségnek, de legfőképp az anyukáknak.

A délelőtt folyamán környezetvédelemmel kapcsolatos pódiumbeszélgetéseket is hallhattak az érdeklődők, délután pedig szórakoztató programokkal és koncertekkel várták a helyieket. A koncertek sorát Csík János és a Mezzo nyitotta meg. Emellett kiállítók is részt vettek a rendezvényen, nagyrészt kézműves termékeket mutattak be és értékesítettek a helyszínen a kecskeméti alkotók.

Tóth Attila, a Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatója, Bethlenváros-Vacsiköz képviselőjelöltje elmondta: napjainkban a környezettudatosság és a fenntarthatóság nemcsak divatos dolog, hanem lényeges is. Ezért tartja fontosnak, hogy az emberek tanuljanak és el is mélyüljenek a témában, valamint utána cselekedjenek is.

A rendezvényt a Bethlenváros Lakói Egyesülete szervezte. Ladányi Kovács Zoltán, az egyesület elnöke hangsúlyozta: megpróbáljuk a városrész értékeit összegyűjteni és bemutatni, valamint tulajdonképpen egy olyan közösséget szeretnénk ezzel az egyesülettel létrehozni, akik ebben a kertvárosban nemcsak a saját kertjükben töltik a napjaikat.