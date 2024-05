Az alkotásokat május 31-ig lehet leadni a művelődési házban.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A jubileum jegyében, családi majálist is szerveznek a határvárosban május 1-jén, a piactéren. A nap kézilabda mérkőzésekkel indul, majd májusfát állítanak. Három fős csapatok jelentkezését is várják egy mókás vetélkedőre és ezúttal sem maradhat el a családi, baráti csapatok babgulyás főzőversenye. A délutáni programban több táncos bemutató is szerepel és színpadra lép a Tompai Kolo tánccsoport is. A részletes programok megtalálhatók a város hivatalos honlapján.