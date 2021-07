Népszerűségnek örvend a Sólymok kosártábora

Idén is megrendezte hagyományos táborát a Nagykőrösi Sólymok SE kosárlabdacsapata. A két turnus alatt több mint hatvan fiatal ismerkedett a sportág alapjaival és rengeteg élménnyel gazdagodott.

Molnár Miklós, a Nagykőrösi Sólymok SE játékosa és utánpótlásedzője már ötödik éve tart kosárlabdatábort. Eddig az Arany János Általános Iskolában tartották a Sólymok táborát, idén azonban a Toldiban rendezték. A nagykőrösi fiatalokon kívül a környező településekről is érkeztek.

– Eddig minden évben egyre nőtt a résztvevők létszáma, és már öt-hat éves gyerekek is ismerkednek nálunk a sportággal – mondta Molnár Miklós.

– Nemcsak Nagykőrösről, hanem a környező településekről is érkeznek táborozók, köztük Csemőről, Kocsérról is, valamint négyen Kecskemétről tekernek át biciklivel. Ezen a nyáron két turnust szerveztünk, az első héten 30 gyerek, míg a második héten 35 gyerek vett részt. Sokan szeretik a sportágat, és lelkesek voltak a fiatalok is, akik most először láttak kosárlabdát. Ők is próbáltak figyelni, és mindent teljes erőbedobással csinálni. Akik pedig régebb óta kosaraznak, láthatóan nekik is hiányzott, mivel miután lement a szezon, volt egy kis pihenő, de most ők is teljes erőbedobással kezdtek hozzá a munkának – mondta.

A tábor első napjain az edzők felmérték a gyerekek kosárlabdatudását, és ehhez viszonyítva határozták meg a tábor céljait.

– Az első napi szintfelmérőn döntjük el, hogy mire fektessük a hangsúlyt a táborban és meddig tudunk eljutni. Ezenkívül pedig mindig van egy téma, ami köré felépítjük az alapokat. A tábor két részre van osztva, a kezdőknél emiatt nincs nagy különbség, ugyanazokat a feladatokat csinálják, hogy egyáltalán el tudjanak kezdeni kosárlabdázni. Így főleg az alapállást, kéztartást kell először elsajátítani, utána lehet csak továbblépni. A tapasztaltabbaknál lehet válogatni, hogy mire akarunk fókuszálni. Náluk ezen a héten a passzolás az, amire nagyobb hangsúlyt fektetünk – tette hozzá.

A reggeli edzést követően játékos feladatokkal szórakoztatják a gyerekeket.

– Most a meleg miatt változtatnunk kellett, ezért reggel rögtön edzéssel kezdtünk, és a tízórai után kicsit könnyedebb programokkal készültünk erre a két hétre. Mivel ebéd után sincs lehetőség most kimenni a szabadba, így a tornateremben kellett megoldanunk a foglalkozást. Rengeteg sportos játékkal készültünk a fiatalok számára, ami nem feltétlenül kapcsolódik a kosárlabdához, de nagyrészt labdás játék. Így amikor nem kosarazunk, akkor is aktívan töltjük el az időt, többek között kapitánylabdát, sorversenyeket és egyéb készségfejlesztő játékokat is csináltunk – mondta a táborvezető.

A fő célja minden tábornak a gyerekek megmozgatása és az utánpótlás-állomány bővítése, így a Sólymok is bíznak benne, hogy sikerül megtartani a fiatalokat.

– Nagyon reméljük, hogy annyira megszeretik itt a kosárlabdát, akik még most kezdik, hogy később igazolt sportolókká válnak, akár nálunk, akár más városban. Ha viszont nem a kosárlabdát választják, legalább a sportot megszeretik annyira, hogy utána kényszere lesz a mozgásra – tette hozzá Molnár Miklós.