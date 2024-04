Archív-felvétel

Fotó: Bús Csaba

Wittmann hármasa adta meg a kezdőhangot, amelyre Knowles reagált a gyűrű alól, 2-3. Nicholson rövid időre megfordította az állást, ám Ivkovic Milán három trojkával is jelentkezett zsinórban, 7-12. Kihagyott hazai lehetőségek után Dramicanin tempója volt hibátlan, 7-14-nél időt kért a Paks. Lendületben maradt a hírös városi alakulat, Bogues kétszer villant, 9-18. Kucsera és Bogues pontjaival már tíz fölé nőtt a differencia, 11-23. A negyed végén az ASE némileg zárkózni tudott, 17-27.

Eilingedet blokkolta Lukovic, a túloldalon Karahodzsics állhatott a büntetővonalra, 17-29. Kucsora révén tartotta a lépést a hazai alakulat, a KTE részéről rendre volt válasz, 20-33. Nicholson volt aztán eredmény, míg a túloldalon Tóth Barna triplája volt tökéletes, 22-36. Wittmann trojka után Géringer is távolról talált be, 27-39. Két hazai büntető után Kucsera kettő plusz egyes akcióval vétette észre magát, 29-42. Felváltva estek a szépségdíjas kosarak, Wittmann triplája 33-50-re módosította az eredményt. Clarance és Ihring hozta közelebb a Paksot, ám Lukovic lehűtötte a kedélyeket hármasával, 38-53. A félidőre végül 38-55-tel mehettek a csapatok.

Lukovic célzott pontosan kintről, és húszra nőtt ezzel a differencia, 38-58. Karahodzsics kapta aztán a labdát Wittmanntól, és behúzta a labdát a gyűrűbe, 38-60-nál időt kért a házigazda. Ezt követően is a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét akarata érvényesült, köszönhetően agresszív védekezésüknek. Az etap derekán Bogues zsákolt hatalmasat, 42-64. Kucsera pillanatai következtek, sikeres büntetők és hármas után 45-69-re váltott a kijelző. Időt kért a Paks, és felgyorsították játékukat, és tudtak némileg faragni hátrányukból, ám a biztos KTE-vezetés nem forgott veszélyben, 51-71.

A negyedik felvonás első támadásai pontatlanok voltak, végül Knowles törte meg a csendet, majd Wittmann hármasa hullott be, 53-74. Nicholson vette hátára csapatát, 58-74. Dramicanin harcolt ki büntetőket, a másodikat tudta értékesíteni, 58-75. Bogues cikázott végig a védők között, 58-77. Clarance hintette be a hármast, míg a másik oldalon Bogues egy büntetőt dobott be, 61-78. Knowles állhatott aztán vonalra, nem remegett meg a keze, 63-78. Ihring pontokkal közeledett az ASE tovább, 68-78. Egész pályán védekezett az ASE, ám Lukovicról megfeledkeztek, 70-81. Az utolsó szó Wittmanné volt, a végeredmény 74-84.

Ivkovic Stojan szakmai igazgató értékelése: – Nagyon nehéz a playout minden csapat számára ebben a lebonyolításban. Bárki fog kiesni, az inkorrekt lesz, és kárt fog okozni a magyar kosárlabdának.Mi eldöntöttük, hogy nem fogunk vásárolni plusz játékost. Korábban is nyilatkoztam, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző. Bárhogy is alakul a végén, én a hierarchiában és rendben hiszek, a közösség erejében. Még semmi nem dőlt el, nagyon egy bolyban vannak a csapatok. Sok szerencsét, és sérülésmentes folytatást kívánok mindenkinek.

Atomerőmű SE - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 74-84 (17-27, 21-28, 13-16, 23-13)

Tippmix Férfi NBI A-csoport playout, 5. forduló

2024. április 27., szombat 18:00 ASE Sportcsarnok

Játékvezetők: Montgomery-Tóth Cecília, Söjtöry Tamás Ferenc, Nyilas István

MKOSZ ellenőr: dr. Páli Kálmán

Atomerőmű SE : Ihring 8/6, Clarance 11/9, Géringer 10/6, Nicholson 14/6, Knowles 10. Csere: Kucsora 13/6, Eilingsfeld 8, Sövegjártó -, Dorogi -.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Sinik 2, Ivkovic 12/12, Wittmann 15/15, Lukovic 10/6, Karahodzsics 6. Csere: Bogues 21, Dramicanin 3, Kucsera 12/3, Tóth Barna 3/3.