A polgármester előterjesztésére az 1991 óta folyamatosan, idén harminckettedik alkalommal június 14-16-ig megrendezendő Kék Madár Fesztivál megrendezéséhez az önkormányzat 3 millió forint támogatást biztosít a Kék Madár a Beteg Gyermekekért Alapítványnak. Az egyhangú szavazás előtt dr. Filvig Géza polgármester felidézte, hogy az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében 3,5 millió forint előirányzat áll rendelkezésre alapítványok támogatására. A Kék Madár Alapítvány idén is segítséget kért a fesztivál megrendezéséhez. A kérelem a programok helyszínének biztosításán túl, 3 millió forint támogatási igényt tartalmaz. A rendezők ezúttal az MVM Zrt-től is szponzori segítséget kapnak, ezen felül pályázatot nyújtottak be a Magyar Kultúráért Alapítványhoz. Az önkormányzat eddig sem volt szűkmarkú, hiszen a rangos produkciók bevétele a város és a környék beteg gyermekeinek támogatását szolgálja.

Kék Madár Fesztivál

Forrás: MW /archív-felvétel

A szavazást követően, újabb napirend keretében, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat kérelméről döntött a testület és a XIII. Sárkányhajó Kupa megrendezéséhez kért támogatás szintén egyhangú pozitív elbírálásban részesült. A határozat értelmében a Vajas-csatornán május 24-25-ig zajló, értékes hagyománnyal bíró verseny megrendezését 300 ezer forinttal támogatja az önkormányzat. Figyelemmel arra, hogy a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat nem önálló jogi személy, az összeget a rendezvényért és annak pénzügyi lebonyolításáért felelős Innovációs és Közművelődési Központnak utalják majd.

Mint elhangzott, a százakat, köztük felnőtteket is vonzó esemény sikeréhez az önkormányzat tulajdonában lévő Vagyonhasznosítási Kft. szállítással és eszközök biztosításával, és a Kalocsai Polgárőr Egyesület a helyszín biztosításával anyagi ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul.